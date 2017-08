O cercetare recenta si-a propus sa observe cum a evoluat relatia dintre departamentele de resurse umane si candidatii pentru un job, in ceea ce priveste feedback-ul dupa interviu. Rezultatele studiului arata ca exista o imbunatatire in ceea ce priveste feedback-ul din partea angajatorului, fie el negativ sau pozitiv.

Pana nu demult, participarea la un interviu, in special la unul care nu se concretiza cu obtinerea unui loc de munca, ramanea la stadiul de incertitudine, singurul raspuns pe care un candidat il primea fiind clasicul "va sunam noi". Rezultatele celui mai recent sondaj realizat de UndeLucran.ro, arata ca, de-a lungul timpului, 91,4% dintre candidati nu au primit niciun fel de raspuns din partea companiilor la care au participat la un interviu.

Suntem cu totii constienti ca activitatea de HR nu este una usoara si ca poate deveni foarte complicat sa gestionezi cateva zeci sau sute de candidati. Totodata, in calitate de profesionisti, nu putem lasa la voia intamplarii carierele a mii de oameni, prin omisiunea transmiterii unor informatii esentiale pentru ei, in conditiile in care avem la dispozitie tehnologii moderne, care permit comunicarea rapida si eficienta

Costin Tudor, fondator si CEO al UndeLucram.ro

Sursa foto: Dreamstime.com