„Imi doresc sa vad femeile mai implicate in politica dar pledez in continuare pentru diversitate. Cel mai simplu argument ar fi daca sunt atat de buni organizatori barbatii, de ce situatia merge atat de prost?” isi argumenteaza profesorul Steve Jarding pledoaria sa pentru o prezenta mai puternica a femeilor in politica si afaceri. El considera ca cea mai mare greseala este aceea ca leadershipul este foarte des asimilat momentului, pe principiul «am fost ales, sunt lider». Steve Jarding spune ca oamenii devin lideri prin ceea ce fac o perioada indelungata de timp contribuind prin actiunile lor la o societate mai buna. Steve Jarding, specialist in politici publice, a vizitat tara noastra la invitatia RISE Consortium si a acordat un interviu pentru Revista CARIERE.