„Ar fi imposibil sa identific toate lectiile pe care le-am invatat in toti acesti ani, dar am identificat cateva dintre cele mai importante, din experienta de a conduce un gigant mondial in secolul 21. Sper ca acestea sa fie utile atat pentru alti CEO, cat si pentru absolventi la inceput de drum sau pentru tineri studenti in cautare de inspiratie”, a scris Indra in postare.

Cele mai importante lectii de leadership impartasite de CEO-ul PepsiCo

1. Oricine are nevoie de o viziune

„Cand am preluat conducerea PepsiCo, nu am vrut sa schimb radical directia companiei. Dar am simtit nevoia sa gasesc un nou sens pentru munca pe care o faceam toti, in companie, zilnic. Am numit-o <<Performanta cu un scop>>. Stiam ca daca voiam sa continuam sa avem succes si in secolul 21, aveam nevoie sa ne adaptam business-ul la schimbarile de preferinte ale consumatorilor si sa le oferim, deci, variate mai sanatoase de mancare si bautura. La fel de mult aveam nevoie sa fim atenti cu mediul inconjurator sau sa venim in intampinarea asteptarilor noilor generatii de angajati”, a punctat Indra Nooyi.

Aceasta filozofie a evidentiat ideea generala care este, de fapt, si viziunea managerului despre lume: companiile nu exista intr-un vid, ci trebuie sa raspunda la nevoile lumii din jur.

Astfel, prima lectie este: vino cu o viziune care sa nu respecte doar directiile companiei, ci sa inspire si sa motiveze oamenii sa o transforme in realitate.

2. Lectie de leadership: Asculta cu atentie

CEO-ul PepsiCo spune ca intalneste frecvent oameni cu idei despre cum sa faca lucrurile diferit, chiar daca nu vrem intotdeauna sa auzim. Insa, atunci cand a invatat sa asculte, s-a transformat intr-un manager si chiar un om mai bun. Mai ales ca cele mai bune sfaturi vin in momentele in care te astepti cel mai putin.

„La un moment dat am luat lectii de dans si intructorul meu sa chinuia sa ma invete. Cand am intrevat de ce este atat de greu, mi-a explicat ca vreau sa conduc chiar si atunci cand trebuie sa ma las condusa. Apoi mi-a explicat ca daca as invata sa urmez, uneori, as fi un lider mai bun. A fost o lectie profunda. Exista un motiv pentru care avem doua urechi si o singura gura. Trebuie sa ascultam mai mult decat sa vorbim. Un manager trebuie sa conduca, dar trebuie sa invete si sa ii urmeze pe altii, daca trebuie”, explica Indra Nooyi.

3. Invata pe tot parcursul vietii

Managerul PepsiCo ne sfatuieste sa invatam permanent. Ea a incercat sa fie student pe tot parcursul vietii si crede ca acest lucru este esential, in special in era in care traim.

„Oriunde merg, vorbesc cu foarte multi oameni si incerc sa capat o privire de ansamblu. Vorbesc cu clienti, cu oameni de vanzari din teren si cu toti angajatii companiei, cu lideri sau formatori de opinie. Fac poze cu produsele noastre pe raft. Merg la conferinte dedicate din industrie pentru a fi la curent cu trendurile actuale care vor defini domeniul in anii urmatori. Incerc in mod constant sa consum cat de multa informatie, din cat mai multe resurse. Nu imi pot permite sa ma opresc din invatat si nimeni nu ar trebui sa faca aceasta”, a mai spus managerul.

4. Oamenii inseamna totul

O alta lectie a managerului este aceea ca oamenii inseamna totul, succesul unei companii fiind foarte strans legat de echipa.

Aceasta povesteste ca Steve Reinemund, CEO-ul anterior al companiei, un lider pe care l-a admirat, trimitea constant scrisori personalizate, scrise de mana, catre angajati, prin care le multumea pentru munca bine-facuta.

„Am incercat sa fac acelasi lucru cand am devenit CEO. Dar viziunea despre acest obicei mi s-a schimbat complet in 2007, intr-o vizita in India in care mi-am vizitat mama pentru prima data dupa ce am preluat functia. Mai multi membri ai familiei si prieteni au venit in vizita si au inceput sa o felicite pe mama pentru ca m-a crescut bine. Atunci am realizat ce am de facut, si imediat ce am ajuns la birou am decis sa trimit scrisori de multumire parintilor unora dintre manageri. Apoi, am trimis scrisori similare partenerilor de viata”.

Indra Nooyi spune ca impactul acestor scrisori a fost una dintre cele mai intense experiente din cariera sa la PepsiCo. „Va recomand tuturor liderilor sa incercati acest lucru. Reactiile pe care le veti primi va vor surprinde si va vor invata multe lucruri importante”.

5. Lasa-ti coroana in garaj

Niciunul dintre noi nu este doar un angajat, a mai spus managerul PepsiCo. Suntem, de asemenea, parinti, soti sau sotii, fiice sau fii, si incercam permanent sa pastram echilibrul intre toate aceste roluri.

„Nu voi uita niciodata seara zilei cand am fost numita presedinte al PepsiCo, momentul in care am ajuns acasa. Mama era in vizita si i-am spus, entuziasmata, ca am vesti foarte bune. Ea mi-a raspuns ca abia asteapta sa le auda, dar intai trebuie sa ies sa cumpar lapte. Am iesit iar cand m-am intors simteam ca imi pierd mintile, asa ca i-am spus: <<Aveam vesti bune pentru tine, tocmai am fost numita presedinte al companiei. Dar tot ce ai putut tu sa zici a fost ca trebuie sa cumpar lapte>>. Raspunsul mamei mele a fost urmatorul: <<Da-mi voie sa iti explic ceva: inteleg ca esti presedintele PepsiCo. Dar cand intri in aceasta casa, esti in primul rand mama si sotie. Nimeni nu te poate inlocui din acest roluri. Asa ca trebuie sa iti lasi coroana in garaj>>”, povesteste Indra Nooyi.

Managerul admite ca mama sa avea dreptate. Pentru ca, indiferent cine spuntem si ce functii ocupam, nimeni nu ne poate inlocui in propriile familii.

Indra incheie spunand ca invata noi lectii zi de zi, dar ca pe cele mai importante le-ar rezuma in urmatoarele caracteristici ale unui lider adevarat: viziune, perseverenta, putere de convingere, ascultare, invatare, colaborare, modestie. „Probabil nimeni nu le poate avea pe toate. Eu stiu sigur ca nu le am. Dar oricine care care incearca sa le capete, poate fi un lider formidabil”, a conchis managerul.

Sursa foto: imagine Pepsi, Shutterstock