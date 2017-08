Automatizarea proceselor, prezenta robotilor si dezvoltarea inteligentei artificiale ridica numeroase semne de intrebare in ceea ce priveste modul in care va arata piata muncii in viitor. Un studiu realizat de catre PricewaterhouseCoopers contureaza mai multe scenarii legate de evolutia locurile de munca in 2030, aptitudinile de care vor avea nevoie angajatii si cat de pregatiti se simt acestia in fata a ceea ce am putea numi “a patra revolutie industriala.”

Respondentii care au participat la studiu sunt de parere, intr-un procent de 37%, ca automatizarea le va pune in pericol locurile de munca pe care le au in acest moment, iar 56% cred ca autoritatile ar trebui sa ia masurile necesare pentru a opri acest lucru. De asemenea, 25% dintre respondenti declara ca locurile de munca ideale sunt in cadrul companiilor care impartasesc aceleasi valori ca si ei.

Pana in 2030, in Statele Unite ale Americii, 38% din locurile de munca se afla in pericolul de a fi automatizate, in Germania 35%, Marea Britanie 30%, iar in Japonia, procentul este de 21%, se arata in studiu.

Oamenii trebuie sa fie constienti de nevoile care vor aparea pe piata muncii si sa aiba o viziune clara in ceea ce priveste aptitudinile pe care trebuie sa si le dezvolte. In studiu le regasim, printre altele. pe urmatoarele: adaptabilitate, inteligenta emotionala, creativitate, leadership, competente digitale, competente antreprenoriale si solutionarea problemelor. In studiu se arata ca 74% dintre participanti sunt dispusi sa dezvolte noi competente sau sa isi schimbe cariera pentru a se putea angaja.

Printre principalii factori ce vor pune umarul la modelarea unei noi piete a muncii sunt schimbarile demografice, evolutia tehnologiei, urbanizarea rapida, , lipsa resurselor si schimbarea climei. Conform studiului, tarile aflate intr-o dezvoltare rapida, cu un numar ridicat de persoane active pe piata muncii, un mediu de business propice si care se vor concentra pe dezvoltarea sistemului educational si pe atragerea investitiiilor vor fi cele care vor avea cel mai mult de castigat.

In ceea ce priveste dezvoltarea rapida a tehnologiei, aceasta poate creste diferentele dintre tarile mai putin dezvoltate si cele dezvoltate, influentand astfel fluxul migratiei. De asemenea, intr-unul dintre scenariile expuse in studiu, in cadrul tarilor dezvoltate, automatizarea continua poate duce la eroizunea clasei de mijloc, disparitatea bogatiilor si pierderea locurilor de munca. Un procent de 60% dintre persoanele intervievate sunt de parere ca foarte putini oameni vor putea fi capabili sa aiba un job de lunga durata.

La studiu au participat peste 10.000 de cetateni din mai multe tari, respectiv China, Germania, India, Marea Britanie si SUA.

Sursa foto: By Suwin / Shutterstock.com