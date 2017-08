Romanii care sunt dispusi sa plece din tara pentru un loc de munca in strainatate, au la dispozitie peste 900 de joburi vacante, astfel:

Marea Britanie – 335 locuri de munca: 150 operatori depozit, 75 macelari/transatori/fasonatori, 75 operatori productie, 35 ingrijitor persoane la domiciliu;

Germania – 134 locuri de munca: 28 ospatar, 22 bucatar, 5 barman, 5 camerista/roomboy, 5 lucrator in agricultura, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolatii cladiri, 4 personal servire clienti, 4 receptioner, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 operator utilaje pentru constructii, 3 zidar, 2 ajutor bucatar, 2 commis de cuisine, 2 electrician in constructii, 2 electrician constructii cabluri, 2 lucrator in constructii, 2 maistru constructii retele de cabluri, 2 maistru hidroizolatii cladiri, 2 maistru constructii de drumuri, 2 menajera, 2 operator masini, 2 personal in domeniul hotelier, 1 administrator sistem Linux, 1 coordonator evenimente, 1 instalator cladiri, 1 instalator/montator tevi, 1 inginer baze de date, 1 lacatus, 1 lucrator in viticultura, 1 manager in constructii, 1 manager restaurant, 1 maistru constructii civile, 1 mecanic instalatii sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperisuri, 1 muncitor in constructii din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 personal intampinare oaspeti, 1 sudor, 1 specialist restaurant;

Cehia – 111 locuri de munca: 30 sofer autobuz, 20 slefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 9 operator de productie, 8 sofer tir, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician la masini pentru prelucrarea produselor din plastic;

Polonia – 103 locuri de munca: 100 electrician, 3 croitoreasa;

Irlanda – 70 locuri de munca: 20 lucrator in ferme de vaci de lapte, 25 lucrator in depozit, 25 lucrator in prelucrarea carnii (macelar/ciontolitor);

Italia – 48 locuri de munca: 40 ingrijitori la domiciliu, 8 lucrator in agricultura;

Slovacia – 40 locuri de munca: 40 operator productie;

Norvegia – 24 locuri de munca: 20 lucrator in fabrica, 1 medic dentist, 1 personal curatenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 sofer/specialist carnaval;

Belgia – 14 locuri de munca: 2 electrician intretinere si reparatii, 2 operator CNC, 1 bucatar, 1 brutar, 1 electrician nave senior, 1 magaziner, 1 montator semnalizare de cale ferata, 1 montator linie superioara cale ferata, 1 operator masina de indoit cu forma libera, 1 sudor semi automat, 1 stivuitorist, 1 sofer cu experienta in utilizarea macaralei;

Spania – 10 locuri de munca: 2 mecanic, 2 sudor TIG, 2 strungar, 2 tinichigiu industrial, 1 drujbist/taietor silvic, 1 operator toaletare arbori;

Finlanda – 5 locuri de munca: 3 operator CNC, 2 sudor MIG;

Olanda – 5 locuri de munca: 3 inginer de sistem, 1 inginer mecanic, 1 sudor constructii metalice;

Slovenia – 2 locuri de munca: 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de racire, 1 medic dentist.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele disponibile pe www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta, unde consilierul EURES ii poate indruma.

