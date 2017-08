Evolutia profesionala are pentru fiecare persoana alte valente. Astfel incat, pentru a avansa in cariera este necesar in primul rand, sa fie clarificate si setate obiectivele profesionale, scrie Revista CARIERE.

Pe langa pasiune pentru domeniul de activitate, perseverenta si munca, un aspect foarte important este reprezentat de increderea in sine si in fortele proprii. Sunt situatii in care desi se fac eforturi pentru a progresa, apar blocaje in parcursul profesional, care au de multe ori la baza diverse frici.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

