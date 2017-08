Peste 380 de romani au fost acceptati anul acesta la joburi in strainatate , potrivit datelor furnizate de ANOFM, la solicitarea wall-street.ro. Cei mai multi au plecat in Spania, Portugalia si Danemarca, unde au ocupat posturi sezoniere in agricultura si ferme de crestere a animalelor.

In perioada 1 ianuarie - 31 martie, 384 de romani au obtinut un loc de munca in strainatate. Astfel, 186 de romani au plecat in Spania, unde au lucrat ca muncitori necalificati in agricultura. Salariul mediu lunar a fost de 40,15 euro brut/zi.

In Portugalia, 123 de romani au lucrat tot ca muncitori necalificati in agricultura. Salariul mediu lunar a fost cuprins intre 749 - 1.192 de euro brut/zi.

In Danemarca, 56 de romani au obtinut posturi de muncitori necalificati in agricultura si lucratori necalificati in ferme de crestere a animalelor. Muncitorii necalificati in agricultura au primit 0,6 euro net/kg, la care se adaugau banii de concediu. Lucratorii necalificati in ferme de crestere a animalelor au fost platiti cu 12 euro brut/ora.

In Marea Britanie au plecat la munca 12 romani. Infirmierii au fost platiti cu sume cuprinse intre 7,2 - 8,2 lire brut/ora, iar specialistii in marketing au primit un salariu de 8 lire brut/ora, pentru un contract de 12 luni. Asistentele medicale au primit un salariu de 20.000 de lire brut/an. Ca si ingrijitor de persoane la domiciliu, plata a fost de 1.500 - 2.000 de lire brut/luna.

Cinci romani au plecat, in primul trimestru din 2017, la munca in Germania. Ei au lucrat ca si muncitori necalificati in agricultura, pe un salariu de 1.000 - 1.500 de euro net/luna.

In Austria, un singur roman si-a gasit un loc de munca. Acesta a lucrat ca ilustrator tehnic, pe un salariu de 433 euro brut/luna.

In Cehia, tot un singur roman a obtinut un loc de munca. Acesta a lucrat ca slefuitor-pilitor, pe un salariu de pana la 1.300 euro net/luna.

Pentru anul 2017, date statistice privind numarul de romani care au plecat la munca in strainatate si ce joburi au avut exista doar pentru primul trimestru.

Salarii de pana la 20.000 de lire/an pentru romani, in strainatate

In perioada 1 ianuarie - 31 martie 2016, 1.180 de persoane au obtinut un loc de munca in strainatate, de patru ori mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2017. Cei mai multi romani au plecat in Spania, Portugalia si Danemarca.

789 de romani au lucrat in Spania, la cules de capsuni, in primul trimestru din 2016. Acestia au fost platiti cu aproape 40 de euro brut/zi.

In Portugalia, 221 romani au plecat la cules de zmeura, pe un salariu cuprins intre 505 - 1.192 de euro brut/luna.

In Danemarca au lucrat 131 de romani, la cules de mazare si de capsuni. Acestia era platiti cu 0,6 euro net/kg.

In Germania, 20 de romani au lucrat ca si asistenti medicali (2.200 - 2.400 euro brut/luna), muncitori necalificati in agricultura (4,8 euro brut/ora), bucatari (1.400-1.850 euro brut/luna), muncitori necalificati in fabrica de sortat legume si fructe (8,5 euro brut/ora), ospatar (1.800 euro brut/luna), operator stivuitor (9,39 euro brut/ora).

In Suedia, 8 romani au plecat la munca pe urmatoarele posturi: vopsitor auto (1.000 euro net/luna, in Suedia + 1.050 lei, in Romania), femeie de serviciu (900 de euro net/ luna, in Suedia + 1.050 de lei, in Romania), tinichigiu auto (1.000 euro net/luna, in Suedia + 1.050 de lei, in Romania).

In Marea Britanie, 8 romani au obtinut locuri de munca: ingrijitor persoane (7,85 lire brut/ora), bucatari (18.500 - 20.000 lire brut/an), asistent medical generalist (15 lire/ora).

In Malta, un roman a obtinut un post de contabil, pe un salariu de 17.000 euro brut /an. In Franta, un roman a plecat pentru un post de fizioterapeut, pe un salariu de pana la 35.800 euro brut/an. In Belgia, un roman a lucrat ca proiectant de constructii metalice. Acesta a fost platit cu 12,6 euro brut/ora.

Persoanele interesate de un loc de munca pot obtine mai multe informatii de pe site-ul www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Sursa foto: Shutterstock / Stock-Asso