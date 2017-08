35% dintre angajatii romani spun ca au o relatie tensionata cu seful lor, principalele motive fiind, din punctul lor de vedere, lipsa respectului (89%), lipsa comunicarii (88%), favoritismul si subaprecierea (86% fiecare). Pentru aproape 80% dintre acestia, relatia defectuoasa cu seful le influenteaza productivitatea, iar 88% sustin ca acest aspect le afecteaza inclusiv viata personala, potrivit unui sondaj eJobs.

La polul opus, dintre cei care declara ca au o relatie buna sau foarte buna cu seful lor (65% din totalul respondentilor), 98% spun ca acest lucru contribuie la cresterea productivitatii lor la job si 86% considera ca relatia buna cu seful le influenteaza pozitiv si viata personala.

Mai mult de jumatate dintre angajati nu sunt prieteni cu sefii pe Facebook

Doar 33% dintre respondenti sunt prieteni cu seful pe retelele sociale, iar 53% spun ca nu au superiorii in lista de prieteni din social media.

Relatia sef-subaltern a devenit o preocupare reala a managerilor care isi doresc sa creeze un mediu de lucru orientat catre performanta. Multi angajati ajung sa-si paraseasca locul de munca din cauza relatiilor nu tocmai placute pe care le au cu sefii. Respectul angajatilor pentru sefii lor vine atunci cand, pe langa abilitatile profesionale, seful are si capacitati de leadership si management Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group

Cum arata seful ideal?

Angajatii spun ca un sef bun trebuie sa stie sa le recunoasca eforturile (21%) si sa aiba abilitatea de a identifica si fructifica atuurile echipei (17%). Importante sunt si deschiderea sefului la comunicarea cu subalternii (12%) si abilitatile acestuia de a prioritiza proiectele si activitatea echipei (11%).

38% dintre respondenti au o parere generala buna sau foarte buna despre seful lor, 33% se declara neutri, iar 29% au o parere proasta. 60% dintre participantii la studiu spun ca seful lor este inteligent, insa la foarte mica distanta sunt cei care considera ca seful lor este doar un oportunist (57%). La polul opus, doar un sfert dintre respondenti spun despre seful lor ca are spirit de echipa sau ca este rabdator (34%) si echilibrat (39%).

Parerea subalternilor despre superiorul direct si relatia lor cu acesta sunt influentate, printre altele, de lipsa increderii sefului in capacitatile lor profesionale, de lipsa indrumarii profesionale, de volumul prea mare de munca pe care il primesc de la superior, dar si de lipsa feedback-ului privind activitatea lor.

Romanii nu vor sa fie sefi

26% dintre respondenti spun ca si-ar indeplini sarcinile mai bine decat seful lor, in timp ce 33% nu cred ca ar face fata pozitiei de management. Cei mai increzatori in capacitatea lor de a fi un sef mai bun decat superiorul lor actual sunt tinerii cu varste sub 25 de ani.

Sondajul eJobs a fost realizat in perioada 15 iulie - 15 august 2017, pe un esantion de 1.224 de angajati, toti activi profesional in prezent, dintre care 26% ocupand pozitii de management si 65% avand studii superioare.

Sursa foto: Shutterstock / g-stockstudio