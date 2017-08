Resursele umane reprezinta una dintre cele mai importante investitii ale unei organizatii, cu rezultate care devin tot mai evidente in timp. De aceea obiectivul managementului resurselor umane este de a furniza pricepere si experienta in acest domeniu, astfel incat sa se obtina performante optime si sigure, folosind cele mai adecvate metode.

Managementul resurselor umane vizeaza asigurarea tuturor posturilor din structura unei companii cu oamenii potriviti. Acest fapt presupune identificarea necesarului, recrutarea personalului, selectarea, angajarea, evaluarea, salarizarea, promovarea, formarea si perfectionarea.

Intre toate acestea, evaluarea performantelor este o activitate de baza si se desfasoara in vederea determinarii gradului in care angajatii unei organizatii indeplinesc sarcinile sau responsabilitatile care le revin, ceea ce influenteaza in mod direct performantele firmei.

Evaluarea personalului poate avea un scop:

imediat si limitat (evaluarea realizata in vederea disponibilizarii sau promovarii / trimiterii la specializare – si in acest ultim caz vorbim mai degraba despre un assessment center)

cu consecinte pe termen mediu (evaluarea persoanlului in vederea ierarhizarii acestuia si a stabilirii treptelor de salarizare)

scop general cu consecinte pe termen lung (evaluarea angajatilor ca parte a unui proces continuu si integrat de gestiune a persoanlului – politici de vresurse umane).

Instrumentele folosite in acest sens si cu acest scop difera de la organizatie la organizatie si sunt alese in functie de ceea ce se doreste a se obtine in urma sesiunilor de evaluare. Fiecare metoda are in mod cert si avantaje si dezavantaje, insa eficienta unui sistem de eveluare depinde de mai multi factori: pregatira sesiunii de evaluare, modul de construire a scalelor, experienta evaluatorului, etc.

Ca si instrumente, companiile pot folosi:

chestionarul

testele psihologice (acestea pot fi teste de aptitudini, teste de cunostinte, teste situationale, probe de lucru, chestionare de personalitate, teste proiective)

testele de cunostinte

interviul.

Etapele unei evaluari pot fi structurate astfel:

stabilirarea standardelor de performanta ale postului

se compara performantele ocupantului postului cu aceste standarde

se ofera feedback celui evaluat in vedere ibunatatirii performantelor sale.

Ceea ce este cu adevarat important este de a se tine cont de faptul ca un profil clar al unei persoane inrervievate in vederea selectarii trebuie obtinut folosind mai multe instrumente de evaluare, astfel incat sa obtinem si sa corelam cat mai multe informatii.

Autor: Corina Diaconu, Managing Director ABC Human Capital.

