25 de ministrii ai Educatiei in 31 de ani, programe scolare invechite si neadaptate cerintelor de pe piata muncii, analfabetism functional, abandon scolar, dascali prost platiti, invatamant politizat, sunt doar cateva dintre problemele cu care se confrunta educatia din Romania. Cat a mai ramas pana la un colaps total? Cu toate astea, in acest "decor" sumbru, exista oameni in Romania care se straduiesc sa asigure copiilor o educatie de calitate. Si chiar reusesc! Fosti corporatisti, programatori si antreprenori s-au alaturat programului dezvoltat de Teach for Romania, dornici sa devina profesori si sa ii ajute pe copii sa se dezvolte personal si profesional.

Teach for Romania este o organizatie non-profit, parte dintr-o retea internationala, a carei viziune este sa le creeze copiilor optiuni de viata printr-o educatie de calitate. Pentru a-si indeplini misiunea, ONG-ul atrage catre meseria de profesor oameni pasionati de educatie, care vor sa predea in scolile din comunitatile defavorizate. Viitorii dascali intra, astfel, intr-un program de mentorat si de training, care le asigura o pregatire la standarde ridicate.

"Curricula de pregatire initiala sau continua - pe parcursul celor 2 ani, poate fi echivalentul unui MBA in educatie, cum spun chiar participantii in program. Dupa finalizarea celor 2 ani de predare, profesorii Teach intra in comunitatea de alumni Teach, care sunt sustinuti de catre organizatie pe patru zone strategice: schimbare sistemica, inovatie si antreprenoriat, pregatirea profesorilor din sistem si media&awareness", a declarat pentru wall-street.ro, Corina Puiu, co-fondatorul si directorul executiv al Teach for Romania.

Anul acesta, din septembrie, 70 de profesori si invatatori Teach for Romania vor preda in invatamantul primar si gimnazial unor peste 7.000 de copii din Bucuresti si alte 10 judete.

La ce cariere au renuntat cei care sunt acum profesori Teach for Romania?

Din echipa Teach for Romania fac parte peste 100 de profesori, invatatori si alumni. Printre acestia se afla oameni care au parasit joburile din corporatii, programatori, antreprenori si oameni care au absolvit universitati de prestigiu din afara tarii. Chiar si Corina Puiu, co-fondatoarea ONG-ului, (foto) este dintre cei care au renuntat la cariera dintr-o multinationala pentru a se dedica acestui proiect.

Candidatii sunt evaluati in functie de competente si abilitati. Ei trebuie sa fie motivati de dorinta de a produce schimbari pozitive in societatea romaneasca, dar si in performantele elevilor.

Performanta in educatie, in program, incepe cu recrutarea si atragerea talentelor catre un statut din care majoritatea nu se imaginau in parcursul lor catre o pozitie de leadership, management. Cautam oameni care sa fi demonstrat potentialul lor de leadership si interesul de a produce schimbari dincolo de proximitatea imediata. Care cred si sunt pasionati de educatie si de transformare. Care au un nivel de perseverenta si pasiune peste medie. Pentru generatia de anul acesta, a 4-a generatie Teach, am avut 655 inscrisi in program si, dintre ei, am ofertat 69 persoane. 40 dintre ei au parcurs Academia de Leadership si Pedagogie – pregatirea initiala a fiecarei noi generatii Corina Puiu, co-fondator Teach for Romania

Modelul dupa care sunt pregatiti viitorii profesori Teach for Romania este departe de ce se intampla in sistemul de invatamant de stat. Chiar daca nu propun un sistem alternativ de educatie, acesti dascali tin cont de nevoile fiecarui copil si ii invata pe elevi sa aiba o gandire critica, lucru care nu se aplica in scolile publice.

Noi propunem un alt tip de reper in societate, un alt tip de profesor. Ei invata cum sa lucreze cu copiii respectandu-le nevoile, crescand autonomia, capacitatea de argumentare si gandire critica, reflexivitatea. Au acces si expunere catre sisteme de valori puternice, catre oportunitati de cariera in functie de interesele lor reale si punctele lor forte. Profesorii invata sa lucreze in colaborare cu cancelaria, cu directiunea scolii, cu parintii. Sunt spijiniti de o retea de mentoring si coaching externa, de trainer si facilitatori care se implica activ si care asigura o pregatire a profesorilor la standarde foarte ridicate Corina Puiu

"Costurile cu pregatirea unui profesor sunt similare cu cele ale unui executive MBA"

Fiecare profesor are un contract de munca cu scoala, dar si unul de sponsorizare cu Teach for Romania, care le asigura un minim necesar celor care sunt dispusi sa primeasca aceasta provocare, inclusiv cea de a se reloca in comunitatile in care predau. Alumnii care au ales sa ramana la catedra, dar si profesorii si invatatorii activi predau in scoli cu rezultate slabe la invatatura, cu o rata de abandon scolar ridicata.

Costurile cu pregatirea unui profesor sunt "similare cu cele ale unui executive MBA", a precizat Corina Puiu.

Cu ce provocari se confrunta in Romania un ONG care educa copiii?

Inca de la inceput, ONG-ul a incercat sa gaseasca o formula de predare adaptata sistemului romanesc. Cu multa motivatie si dorinta de a schimba lucrurile, membrii organizatiei au reusit, obtinand sustinere chiar si de la Ministerul Educatiei.

Faptul ca functionam dupa modelul diferit de predare al organizatiei globale Teach for All a ajutat foarte mult, mai ales la inceput. A fost nevoie sa intelegem in profunzime sistemul din care suntem parte, sa intelegem contextul, problemele cu care se confrunta ceilalti profesori, copiii, parintii. Si sa propunem un model adaptat si care sa poate aduce rezultate in scolile din Romania. Avem un protocol semnat cu Ministerul Educatiei care ne permite accesul in scolile de stat Corina Puiu

Astazi, la trei ani de la lansarea programului in Romania, organizatia a inceput sa aiba rezultate concrete. "Credem ca modelul poate fi scalat in toate scolile din Romania. Finantarea cresterii anuale, dezvoltarea organizatiei la nivel national sunt preocuparile organizatiei, care trece in faza sa de sustenabilitate si eficienta. Avem nevoie de implicarea tuturor celor care cred ca educatia este solutia fezabila pentru un maine mai bun pentru fiecare dintre noi. Si Teach propune o astfel de solutie, dar este nevoie de implicarea tuturor, de contributia financiara a fiecaruia", a mai spus directoarea organizatiei.

Ce ar putea sa invete "creatorii" de educatie de la Minister despre metodele de predare?

Fara a avea pretentia ca au descoperit metoda perfecta de predare, cei de la Teach for Romania au descoperit, in timp, cum trebuie sa abordeze fiecare ora de curs. Iar cel mai important este ca dascalii sa tina cont de personalitatea fiecarui elev, de nevoile si de talentul lui, si sa adapteze metoda de predare in functie de caracter.

Cand am inceput programul, credeam ca transferul de cunostinte este cheia. Cum anume facilitam asta? Prin profesori. Intre timp, am invatat si am inteles ca metodele noastre – teaching as leadership – sunt centrate pe nevoile copiilor pe care i-am intalnit si cu care lucram. Care au nevoie de un sistem de valori, au nevoie sa inteleaga ce puncte forte au si la ce sunt buni si talentati si cum pot avea o traiectorie diferit de cariera si de viata. Copiii invata diferit, prin joc, printr-o abordare de tip coaching. Inteleg unde vor sa ajunga – au o viziune anuala construita de catre ei impreuna cu profesorul. Cum ajung sa o implineasca? Inteleg obiectivele fiecarei lectii si cum se leaga ele de realitatea lor si de viziunea mare, hotarasc impreuna sistemul de autoevaluare, care sunt regulile si consecintele la clasa si, nu in cele din urma, sistemul de valori si comportamentelele aferente acestora si pe care vor sa le vada in clasa si in spatial scolii, dar nu numai Corina Puiu

In plus, profesorii Teach for Romania ii invata pe parinti sa se implice in procesul de dezvoltare a copiilor. "Din anul doi, profesorii Teach incep sa discute mai mult cu parintii, cu alte cadre didactice si incearca rezultate semnificative in a influenta actorii din jurul copiilor si care le influenteaza parcursul. Avem exemple de comunitati si scoli care s-au schimbat si in care increderea ca transformarea incepe cu noi insine este acum o realitate", a completat aceasta.

Cum se schimba copiii? Dar parintii?

Impactul programului Teach for Romania asupra copiilor este unul pozitiv, iar reactiile din partea lor sunt incurajatoare pentru profesori.

"Declaratiile parintilor si ale copiilor reflecta un impact calitativ ridicat. Avem copii care ne scriu cum si-au schimbat visele sau cum au inteles ce le place, au aflat ca exista mai mult de 5 joburi in lume. Sau cum si-au schimbat alegerea de cariera, cum au incredere in ei insisi, ce si-au propus sa devina. Copii care protesteaza pentru educatie, copii care sunt voluntari in programul de pregatire a profesorilor sau alearga si strang fonduri, copii din Bucuresti care sustin copii din alte comunitati Teach care nu au vazut niciodata carti de povesti sau material auxiliare, rechizite de baza", a spus Corina Puiu.

Iar parintii au inteles cat de importanta este educatia pentru viitorul copiilor lor. "Sunt parinti care inteleg relevanta educatiei in succesul ulterior al copilului lor abia dupa discutii si colaborarea cu profesorii nostri. Si care sunt dispusi sa faca diferit, chiar daca la randul lor nu au scoala, nu stiu sa citeasca sau sa scrie (uneori nici ceasul), sunt dispusi sa faca apoi mai mult pentru a-si trimite si sustine copiii la scoala", a mai precizat aceasta.

In 2021, ONG-ul va mai deschide inca un birou. "Nu avem un obiectiv de a creste exponential in fiecare an, ne dorim sa crestem sustenabil si mai ales sa avem un standard de calitate in tot ceea ce facem. Practic, angajamentul Teach este in zona de calitate. Suntem foarte ambitiosi si incet incet, prin noi insine si agregand resursele in jurul modelului nostru, punem punct. Si rescriem Viitorul acestei tari", a declarat directoarea organizatiei.

