In multe companii, promovarea pe un post de conducere se face din interior. Alegerea persoanei care va fi promovata in fruntea unui departament este un proces complex, in care sunt analizati mai multi angajati cu vechime in companie si experienta relevanta, apoi sunt trecute in revista si calitatile personale ale fiecarui candidat in parte, potrivit Management Advisory Service. Daca iti doresti sa obtii o promovare sau sa aplici pentru o functie de conducere, iata care sunt abilitatile pe care ar trebui sa le stapanesti, astfel incat sa ai certitudinea ca vei face fata provocarilor noului tau post:

Gestionarea si stapanirea emotiilor

In momentul in care managerul unei echipe este stresat si lasa sa se vada acest lucru, el proiecteaza starea de tensiune si negativitate asupra tuturor celor cu care lucreaza. Un sef capabil sa isi stapaneasca emotiile, sa gandeasca la rece si sa fie atent cu modul in care comunica cu echipa sa in momentele tensionate va reusi sa isi motiveze oamenii intr-un mod pozitiv si sa obtina rezultate mai bune. Unele companii stiu cat de important este acest lucru pentru succesul lor, asa ca organizeaza astfel de ateliere pentru cresterea performantei, in cadrul carora angajatii sunt invatati sa isi foloseasca emotiile intr-un mod productiv, isi exerseaza memoria si sunt invatati cum sa actioneze in situatii stresante. Exista putine locuri de munca in zilele noastre in care sa nu existe stres, termene limita sau momente de tensiune, iar un manager care stie cum sa gestioneze astfel de momente va reusi sa atinga mult mai rapid succesul si sa faca performanta.

Abilitatea de a relationa cu cei din jur

Una dintre cele mai importante calitati ale unui manager bun este aceea de a comunica eficient cu cei din echipa sa. Problemele de comunicare nu doar scad productivitatea unei echipe, insa pot duce inclusiv la conflicte sau la o performanta proasta a intregului colectiv. De aceea, un manager capabil sa isi inteleaga oamenii cu care lucreaza, sa intuiasca in mod corect punctele forte si punctele slabe ale fiecaruia si sa stie cum sa puna problema in interactiunea cu subordonatii sai va fi preferat mereu in fata unei persoane mai competente, dar careia ii lipsesc aceste calitati.

Orientarea catre rezultate

Un manager bun este o persoana competitiva, motivata, orientata spre obtinerea unor rezultate si atingerea obiectivelor pe care si le-a propus. Daca faci parte dintre acei angajati care isi iau in serios jobul, se mandresc cu rezultatele obtinute, esti ambitios si mereu gata sa depasesti asteptarile celor din jur, atunci sansele sa te descurci intr-un post de conducere cresc exponential. Persoanele care au aceste calitati sunt primele care ies in evidenta, chiar si atunci cand lucreaza intr-o echipa numeroasa, intrucat contributia lor nu poate fi niciodata ignorata. Cu toate acestea, este la fel de important sa fii o persoana care lucreaza bine in echipa si este capabila sa lase individualismul deoparte, atunci cand este cazul. Un angajat care va parea in ochii superiorilor ca lucreaza mai bine pe cont propriu nu va fi promovat, intrucat vor exista mereu dubii cu privire la capacitatea sa de a relationa cu colegii sai, cu atat mai mult cand acestia ii vor deveni subordonati.

Asertivitatea

Managerii asertivi nu se tem de confruntari si nu au o problema cu exprimarea opiniilor, insa fac acest lucru intr-un mod transparent, corect si nonconflictual. Persoanele asertive sunt capabile sa ia decizii rapid, chiar si atunci cand sunt constiente ca decizia lor nu va fi una populara printre colegi. De asemenea, un manager asertiv este mai bun la negocieri, la obtinerea unor contracte avantajoase si la atingerea obiectivelor. Singurul dezavantaj al persoanelor asertive este incapatanarea de care pot da dovada uneori, in incercarea de a-si sustine ideile pana in panzele albe. La fel de problematica poate fi si impulsivitatea: obisnuiti sa fie pe cont propriu si sa ia singuri decizii, ei sunt mai putin dispusi sa asculte pana la capat argumentele celor din jur si se bazeaza de multe ori pe instinct.

Capacitatea de a delega sarcini

Un bun manager va sti cum sa isi organizeze timpul astfel incat sa nu ramana in urma cu sarcinile de lucru. Scopul lui este sa aiba o viziune de ansamblu asupra activitatii, sa contribuie la dezvoltarea departamentului pe care il conduce si sa se asigure ca obiectivele sunt atinse in perioada de timp stabilita. De aceea, este esential ca el sa fie capabil sa delege sarcinile de rutina sau cele care i-ar ocupa in mod inutil timpul. Insa capacitatea de a delega nu este o calitate care sa le vina in mod natural multor persoane. Acei angajati obisnuiti sa faca lucrurile pe cont propriu, cei care traiesc sub motto-ul „daca vrei un lucru bine facut, trebuie sa il faci singur” sau cei care nu au usor incredere in cei din jurul lor au tendinta de a-si lua asupra lor mai multe sarcini decat pot duce. Iar in momentul in care nu mai au timp pentru a superviza intreaga activitate, diferenta intre ei si un subordonat consta doar in titulatura functiei.

Ce alte calitati crezi ca sunt importante pentru un manager? Cate dintre ele detii deja?

Sursa foto: Shutterstock/ Pressmaster