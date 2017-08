Din ce in ce mai putini angajatori aleg sa aplice teste eliminatorii. Exista insa si exceptii, companiile multinationale in care exista o politica de recrutare la nivel global, care presupune aplicarea unor serii de teste, iar aceasta procedura se aplica si la nivel national.

In ceea ce priveste tipul de teste incluse in procesul de selectie, desi unele firme le aleg pe cele de personalitate sau de logica, cele mai des intalnite sunt cele de verificare a cunostintelor tehnice necesare desfasurarii activitatii, in special atunci cand vorbim despre pozitii de specialisti.

Principalul avantaj al acestor testari este faptul ca se pot verifica anumite cunostinte tehnice, aptitudini si abilitati, inca de la inceputul procesului de recrutare. Se elimina, astfel, riscul angajarii unui candidat care in perioada de proba nu ar dovedi ca are toate competentele mentionate in CV, ceea ce ar face procesul de recrutare ineficient Raluca Penes, HR Coordinator Smartree

Testele psihologice sunt folosite din ce in ce mai putin in procesul de recrutare. Principalul motiv pentru care s-a renuntat la ele este ritmul din ce in ce mai rapid in care se desfasoara angajarile.

Unde se mai folosesc testele de angajare?

Testele de angajare se mai folosesc in IT, contabilitate, inginerie sau limbi straine, in cazul centrelor tip call-center. "Ponderea rezultatelor in decizia de angajare poate fi si de peste 50%, restul raportandu-se la atitudine, responsabilitate sau recomandari de la locul anterior de munca", a mai spus Raluca Penes.

Un sector aparte este domeniul public, unde exista anumite proceduri si etape, inclusiv testari obligatorii si eliminatorii.

Detectorul de minciuni, o metoda de testare mai putin obisnuita

Toate testele care se aplica in procesele de recrutare trebuie sa fie in conformitate cu legile in vigoare. De exemplu, unele firme folosesc metode de testare mai putin obisnuite, dar totusi legale, cum ar fi detectorul de minciuni. Aceasta practica este aleasa in special de catre firme de paza, de curierat, societati de asigurari sau banci si poate fi aplicata doar cu acordul candidatilor.

Sursa foto: Shutterstock / Antonio Guillem