Un numar tot mai mare de angajati declara ca ritmul solicitant in care isi desfasoara activitatea profesionala le afecteaza calitatea timpului liber. Exista suficiente boli profesionale, la care se adauga sindromul burnout, cat sa luam foarte in serios semnele unui dezechilibru in balanta munca - viata personala, scrie Revista CARIERE. De foarte multe ori, insa, problemele tin si de lipsa unei discipline care sa ne ofere mai mult timp pentru tot ceea ce vrem sa includem in programul zilnic.