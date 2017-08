Uber si-a ales un nou CEO: Dara Khosrowshahi va conduce compania din spatele aplicatiei de ridesharing cu acelasi nume, iar traseul sau in cariera este demn de un roman, scrie Revista CARERE.

Dara Khosrowshahi vine la conducerea Uber intr-un moment dificil din existenta celui mai valoros startup din lume, evaluat la 60 de miliarde de dolari, care a fost macinat in ultima vreme de scandaluri si de plecari de la nivel inalt.

Business Insider a facut un scurt rezumat al carierei sale. Iata cum a ajuns Dara Khosrowshahi de la refugiat iranian in SUA la mogul in IT.

Sursa foto: Revista CARIERE