Parcurgerea unui program de MBA a devenit in ultimii ani o prioritate, dar si o oportunitate pentru cei care isi propun sa obtina performanta intr-un mediu de business competitiv si dinamic. Decizia de a urma un astfel de traseu profesional depinde in mare masura de anumite trasaturi care se regasesc in ADN-ul canditatului, respectiv ambitia, determinarea si capacitatea de a prelua din mers noi responsabilitati. Toate aceste calitati insa trebuie dublate de experienta profesionala si manageriala acumulata in arena afacerilor.

Andreea Toloaca, noul director comercial din cadrul Orkla Foods si proaspat absolventa, Magna cum Laude, a programului Tiffin Executive MBA, povesteste intr-un interviu amplu despre provocarile si satisfactiile pe care le-a trait de-a lungul celor 2 ani de studiu.

Ce anume te-a determinat sa parcurgi un program de MBA?



Imi plac provocarile pentru ca ma ajuta sa ma dezvolt si sa imi testez limitele, sa imi cresc increderea in mine. Intrarea intr-un program de MBA a fost o provocare mentala si fizica, starnita de aceasta curiozitate specifica mie. Imi doream sa invat lucruri noi, sa imi testez limitele, sa cunosc oameni cu aceleasi aspiratii, sa imi largesc orizontul de opinii.



Cum ai ales scoala de business?



Alegerea programului potrivit mie a tinut cont de reputatia scolii in mediul de business, expunerea la experienta internationala, recomandarile prietenilor, dar si de durata programului si locul de desfasurare al cursurilor.



Care au fost asteptarile inainte sa te inscrii si in ce masura programul de MBA a raspuns acestor asteptari?



Am asteptat in primul rand sa am acces la ultimele noutati in materie de marketing, comunicare, strategie si aplicabilitate pentru teorie in practica, prin studii de caz si discutii cu colegii. In al doilea rand, voiam sa vad si opinii diferite de mediul de business european, din cel american, unde zona FMCG are un avans consistent la inovatiile adresate consumatorilor, e-commerce si e-data management.



Asteptarile tehnice mi-au fost confirmate si chiar depasite la partea de invatare activa, prin aportul interactiv al colegilor. Am facut parte dintr-o cohorta buna, selectata printr-un proces riguros, cu diverse zone de expertiza care aduce si mai multa valoare unui program MBA. Cohorta noastra, desi sunt evident subiectiva, a fost una excelenta, din industrii diferite (FMCG, farmaceutice, IT, servicii, constructii, etc) si cu competente diferite (de la manageri tehnici pana la directori generali).



Care sunt recomandarile pe care le-ai face managerilor care ar dori sa urmeze un program de MBA? Ce calitati ar trebui sa intruneasca?

Eu cred ca e o alegere subiectiva, care trebuie sa raspunda asteptarilor lor de invatare, socializare vs tot efortul depus. In cazul meu a contat foarte mult aspectul emotional: balanta dintre viata personala si job, timpul pe care trebuia sa il petrec in acest program in detrimentul celui petrecut cu familia. Am ales sa investesc 2-3 weekenduri lunar, timp de aproape 2 ani in invatare activa si prieteni noi, iar acum pot spune ca pretuiesc altfel weekendul, dar si valoarea energiei, a cunostintelor generate intr-un grup bun.

Care au fost cele mai mari provocari intalnite pe parcursul programului?



Presiunea o percepe fiecare diferit, in cazul meu a fost dificil sa renunt la nevoia de perfectiune. Adica sa citesc tot, sa parcurg absolut toate materialele, sa predau toate temele perfecte si fix la timp. Am simtit mai puternic si presiunea job-ului, care isi vedea cursul firesc si in timp lipsa weekendurilor de somn si relaxare.

Dupa modulul 3, am inceput sa ma relaxez, sa intru in ritm si sa ma bucur de toate provocarile oferite. Nu le-am mai luat ca pe un stres suplimentar, ci ca pe o oportunitate de care m-am bucurat.



Care este cea mai importanta abilitate pe care ai obtinut-o sau ai dezvoltat-o in cadrul programului ?



Acest program MBA m-a ajutat sa vad lucrurile in ansamblu, pe moment, dar si in perspectiva. Mi-a consolidat gandirea pozitiva, rezistenta la efort, lucrul in echipa si time management-ul. In egala masura, am invatat sa citesc mai usor cifrele financiare si sa le interpretez.



Studiile de caz abordate precum si ideiile dezbatute in cadrul cursurilor au influentat deciziile luate in activitatea ta profesionala sau personala?



Da, mai ales discutiile din cursul de Decision Making, sustinut de profesorul Patrick McLeod, care a fost de altfel si unul dintre profesorii mei preferati, unde am constientizat cat suntem de paradigmati atunci cand luam anumite decizii, de diverse bias-uri. Mi-au placut foarte mult cursurile de finance, dar si cele de leadership si management al informatiei, de design organizational, zone unde am simtit ca am acumulat cel mai mult.



Care a fost cel mai mare castig in urma parcurgerii programului de MBA?



Experienta in sine e unica. Cel mai mare castig pentru mine este un boost de energie pe care l-am simtit din ce in ce mai pregnant spre sfarsitul MBA-ului, cand realizam ca sunt privilegiata sa am parte de o experienta completa: cunostinte teoretice dobandite de la profesori foarte buni, practica studiilor de caz recente si mai ales o cohorta de prieteni pe viata.



Consideri ca acest moment din viata profesionala a fost cel mai potrivit pentru a aborda un astfel de program?

MBA-ul poate fi facut oricand, cu singura conditie de a avea ceva experienta de business, pentru ca asa poti pune cazuistica la treaba. Pentru mine a fost un moment foarte bun, dupa o experienta manageriala de 7-8 ani si multe decizii de business luate de-a lungul timpului. Nu regret nimic, l-am facut exact cand trebuia, unde trebuia si cu cine trebuia.



