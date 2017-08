Merge in vacante cu destinatii exotice, in schimb nu a finalizat nici macar scoala generala, fiind condamnat pentru jaf in Marea Britanie, unde a locuit mare parte a vietii, scrie Revista CARIERE .

Desi nu activeaza nicaieri, fiul purtatorului de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, traieste o viata de milionar. Are un apartament in centrul Moscovei, o locuinta in localitatea de elita „Rubleovka”, detine mai multe automobile de lux, inclusiv un Tesla, merge in vacante cu destinatii exotice, in schimb nu a finalizat nici macar scoala generala, fiind anterior condamnat pentru jaf in Marea Britanie la un an de inchisoare, unde a locuit marea parte a vietii, refuza sa plateasca pentru intretinerea copilului minor si are la activ peste o suta de incalcari ale regulamentului circulatiei rutiere, fara a risca nimic pentru asta.

Sursa foto: Revista CARIERE