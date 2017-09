Absolventa de Management la ASE, Ana Sapungiu (35 ani in prezent) a plecat cu un MBA in Londra la inceputul anilor 2000. Desi nu avea nicio legatura sau pasiune fata de vinuri, romanca a decis totusi sa iti faca lucrarea de final de studii despre vinurile romanesti.

“Deci nu aveam nicio treaba cu vinurile, dar lucrarea finala a fost pe promovarea vinurilor romanesti in Anglia. Si efectiv am importat un palet de vin din Romania si l-am adus in Londra si apuca-te si vinde ca asta era lucrarea”, povesteste acum Ana, care a vandut 600 de sticle de vin romanesc in localurile din capitala britanica.

Asa a inceput cariera romancei in industria vinului pentru ca la un an de la sustinerea lucrarii practice s-a angajat ca ghid si degustator la un muzeu de vin, iar din 2004 lucreaza la Oddbins - un lant de 50 de magazine in Anglia - unde se ocupa de intreg portofoliul de vinuri al companiei.

"Jobul meu este de buyer, eu cumpar vinurile pentru reteaua de magazine. Jobul de buyer inseamna ca faci selectia de vinuri, negociezi pretul, stabilesti toti termenii comerciali, dar nu te opresti aici. Trebuie sa te gandesti cum le vinzi, cum le prezinti angajatilor din magazine ca sa le vanda. Multa lume crede ca daca esti buyer pleci mereu prin tari, calatoresti. Nu, te duci acolo si te asezi in fata calculatorului, te uiti la marginea de profit si ca ai vanzarile care trebuie", spune Ana Sapungiu.

Ce inseamna sa fii Master of Wine

Master of Wine este cea mai inalta acreditare in industria vinului si poate fi obtinuta in Londra dupa ani de cursuri. Ana Sapungiu a inceput cursurile si practica specifice acesti titulatura in urma cu aproape 7 ani, iar pentru obtinerea acreditarii a fost nevoie sa sustina un examen de 4-5 module si o lucrare de diploma. Dupa multa munca individuala si o investitie de 30.000 de lire din partea firmei la care lucreaza, Ana a devenit in septembrie 2016 prima romanca Maste of Wine si printre putinele persoane cu aceasta titulatura in lume.

"Este un pic exclusiv clubul, suntem 355 de oameni in intreaga lume, foarte putin. Ar trebui sa fim un pic mai multi pentru ca daca si clubul este mai restrans iti pierde evidenta", spune Ana despre numarul persoanelor Master of Wine.

Ce inseamna Master of Wine in cariera: “Nu pot sa zic ca s-a schimbat ceva la jobul meu peste noapte, dar oamenii te privesc altfel, iti dau mai multa atentie. Cel putin, de cand am primit acreditarea in septembrie, cel mai important pentru mine a fost ca m-am reconectat cu industria vinului din Romania. Am facut eforturi sa cunosc producatorii si inainte, dar dintr-odata mi-a fost mai usor, oamenii au vrut sa vorbeasca cu mine. Acreditarea iti ridica statutul, dar pe ce esti tu specializat. Mi-am facut niste relatii in plus, degust mai bine pentru ca am degustat foarte mult. Este un titlu foarte bine vazut”, povesteste Ana, care isi doreste in continuare sa ramana in Anglia, dar in acelasi timp sa ofere consultanta in Romania.

Ea subliniaza totusi ca odata ce devii Master of Wine nu iti creste obligatoriu salariul, ci pur si simplu inveti industria mult mai bine. Totusi, salariile in domeniu incep de la 30.000 de lire brut pe an si cresc in functie de experienta.

Pe langa alegerea vinurilor, Ana Sapungiu se ocupa si de partea de finante, comert si marketing la compania britanica. Astfel, Ana ea alege vinuri de la 150 de producatori din intreaga lume, din care de la 3 crame din Romania - Recas, Stirbey si Budureasca - si spera sa lucreze si cu alte crame locale.

“Nu este usor sa vinzi vin din Romania. Trebuie sa gasesti o portita. Avem doua tipuri de struguri, Pinot Grigio si Pinot Noir. Le vinzi pentru ca sunt Pinot Grigio si Pinot Noir, nu pentru ca sunt din Romania", subliniaza ea.

"S-au schimbat lucrurile din ce în ce mai repede in ultimii ani. S-a investit foarte mult in podgorii si in tehnologie, ceea ce din afara, ca consumator, nu vedeai. Dar dintr-odata vinurile facute cu noua tehnologie au inceput sa apara pe piata si este un alt nivel calitativ. Si oamenii s-au mai schimbat", continua Ana Sapungiu sa spuna cum vede domeniul viniviticol din Romania.

Pentru ca vinul romanesc sa castige tot mai mult teren, ea recomanda mentinerea vinurilor autohtone, la export sa fie trimise vinurile seci, sa se faca prezentare mai simpla si mai usor de inteles a vinurilor si “neaparat” sa existe investitii in turism viticol.