Pentru cineva promovat recent in functia de CEO, misiunea poate parea una de-a dreptul imposibila. Si una in care, de cele mai multe ori, te poti simti foarte singur, cu decizii importante care atarna greu pe umerii tai.

Este si sentimentul cu care se lupta zilnic CEO-ul Apple, Tim Cook, asa cum singur a marturisit, intr-un interviu pentru Washington Post. Nu cerseste mila celor din jur, s-a grabit sa adauge cel care i-a calcat pe urme lui Steve Jobs in fruntea unuia dintre cele mai populare branduri la nivel planetar. Este fericit, chiar daca sunt zile in care se simte izolat de restul lumii.

Daca si tu esti in aceasta situatie, iata care sunt cele 3 strategii pe care le poti aplica pentru a trece mai usor peste sentimentul de singuratate:

1. Intalneste-te constant cu angajatii tai

Cei de la inc.com i-au luat un interviu lui Kevin Warren, COO al Minnesota Viking, una dintre cele mai mari echipe de fotbal american din SUA. Acesta aplica o strategie foarte interesanta, care poate fi o lectie valoroasa si pentru un CEO. A marturist ca se intalneste o data pe luna cu fiecare angajat in parte si vorbeste cu el despre ce nevoi are. Este imposibil sa faci asta daca esti Tim Cook si ai sub conducere aproximativ 115.000 de oameni, insa intr-o organizatie mai mica aceasta metoda poate da roade. De multe ori, cei aflati la conducere refuza sa aplice o astfel de strategie, pentru ca, spun ei, s-ar crea o stare de conflict. Pe de o parte, acest lucru poate fi adevarat. Pe de alta parte insa, poti crea in acest fel o atmosfera de incredere si siguranta in cadrul companiei. Iti vei motiva angajatii si, in acelasi timp, vei evita sentimentul unei singuratati apasatoare.

O alta metoda prin care iti poti apropia angajatii este aceasta. De multe ori, pe fondul lipsei de comunicare, unii angajati pot avea impresia ca nu sunt rasplatiti pe masura muncii depuse. O astfel de solutie insa, usor de implementat, de altfel, va crea un sentiment de transparenta in firma, va incuraja competitia productiva si, in ultima instanta, va adauga cifre importante la profitul companiei. Pentru ca aceasta strategie sa functioneze, angajatii cei mai performanti vor trebui rasplatiti pentru efort. Acest lucru le va transmite oamenilor din subordinea ta ca pot avea incredere in tine, ca esti acolo pentru a-i incuraja sa evolueze si sa deschida noi usi in cariera lor. Vor veni singuri spre tine, ajutandu-te in acest fel si sa te simti mai putin singur. Este o strategie simpla si eficienta, prin care toata lumea are ceva de castigat.

2. Gaseste-ti mai multi mentori cu care sa te sfatuiesti

Una dintre strategiile cele mai simple pentru a evita sentimentul de singuratate in orice functie, nu doar in cea de CEO, este de a-ti gasi mai multi mentori la locul de munca. Poti avea unul care sa te ajute cu planurile financiare, altul care este expert in leadership si altul care sa se ocupe de aspecte importante din viata ta personala. Vei crea astfel o echipa, care nu raspunde in fata bordului si care te va ajuta sa te descurci mai usor in aceasta functie solicitanta. Poti fi complet onest sau chiar vulnerabil in fata unui astfel de mentor, cel mai mare castig fiind ca te vei bucura de compania lui in orice moment.

3. Descopera-ti o identitate in afara orelor de munca

In cele din urma insa, cea mai sigura cale sa eviti singuratatea intr-o astfel de functie este sa nu te infunzi in munca. Nu te lasa acaparat de importanta functiei si incearca sa-ti creezi o identitate in afara orelor de serviciu. Este o problema care apare frecvent in cazul personelor aflate la conducerea unor start up-uri. Si asta pentru ca, atunci cand misiunea ta este sa aduci pe profit o afacere la inceput de drum, haosul si incentitudinea fac parte din descrierea job-ului. Cu toate acestea, trebuie sa gasesti o cale de a te bucura si de familie, prieteni si hobby-uri. Trebuie sa-ti iei concedii, sa spargi rutina, sa te implici in proiecte in afara job-ului. Numai atunci cand vei reusi sa faci asta, vei deveni, din nou, o „persoana normala“.

Tu ce strategii pui in aplicare pentru a simti mai putin singuratatea care vine la pachet cu o functie de conducere?

Sursa foto: Shutterstock.com