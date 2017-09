Compania de consultanta imobiliara Colliers International isi consolideaza echipa de consultanta pentru spatii de birouri prin recrutarea lui Sebastian Dragomir pentru pozitia de Office Advisory Director. Sebastian Dragomir are o experienta de peste 12 ani in piata imobiliara, perioada in care a activat in special pe partea de birouri, industrial, terenuri si servicii de reprezentare a proprietarului, si a ocupat anterior pozitia de Senior Leasing Manager in cadrul Immofinanz Romania.

"Sebastian Dragomir se alatura echipei Colliers Office Advisory intr-un moment istoric al pietei. Suntem martorii unei atentii deosebite pe care directorii executivi si actionarii o acorda amplasarii si proiectarii spatiului de birouri al companiilor. (...) Biroul a devenit un instrument de recrutare si de implicare a angajatilor, precum si o metoda de prezentare a clientilor occidentali sofisticati; este principala legatura intre fericirea angajatilor si profitul actionarilor”, a declarat Ilinca Paun, Managing Director Colliers International.

In ultimii 7 ani, Sebastian Dragomir a ocupat functia de Senior Leasing Manager in cadrul grupului Immofinanz Romania, unul dintre cei mai importanti investitori imobiliari din Romania. In acest rol, Sebastian a lucrat la crearea de noi strategii ale grupului si s-a ocupat de inchirierea proiectelor de spatii de birouri si industriale. Ca urmare a activitatii sale, intregul portofoliu al Immofinanz a atins o rata de ocupare remarcabila, de 95%.

De asemenea, Sebastian a fost implicat si in dezvoltarea portofoliilor de spatii de birouri si industriale ale grupului, cu precadere in elaborarea planului general al proiectului Iride City. Incepand cu luna septembrie, el va coordona echipa de consultanta pentru spatii de birouri a Colliers International, fiind responsabil cu dezvoltarea noii strategii de crestere a departamentului.

In ceea ce priveste piata de birouri, compania estimeaza ca, in Capitala, vor mai fi livrati doar 90.000 mp de spatii de birouri pana la finalul anului 2017. Cu toate acestea, conform datelor Colliers International, valoarea totala a tranzactiilor de inchirieri de birouri din acest an va creste semnificativ – pana la 400.000 mp – in special datorita cererii venite din partea companiilor de servicii suport clienti si a centrelor operationale care se dezvolta in Bucuresti.