Indiferent de functia pe care o avem in prezent, cu totii ne dorim sa fim mai eficienti, sa ne urmarim cu mai multa determinare obiectivele si sa facem parte dintr-o echipa care lucreaza catre acelasi scop comun. Datele Biroului European de Statisica - Eurostat - arata ca angajatii romani se afla pe penultimul loc in ceea ce priveste productivitatea pe ora lucrata, fapt ce ilustreaza ca romanii lucreaza din greu, fara insa sa fie si productivi. Liderii echipelor sunt cei de la care poate porni o schimbare in acest sens, iar aceste trei instrumente merita luate in considerare, pentru a atinge eficienta vizata si, odata cu ea, obiectivele impuse.

1. Coaching-ul pentru liderii echipelor, un prim pas pentru colective bine sudate

Nu poti fi un bun manager daca nu esti un coach bun, scriu cei de la Harvard Business Review, subliniind importanta leadearship-ului intr-o companie. Coachingul este, intr-adevar, unul dintre instrumentele vitale pentru a deveni un manager mai bun si pentru a invata sa motivezi cat mai bine un colectiv.

In cadrul acestui program de coaching, de exemplu, participantii invata cum sa-si creasca eficienta muncii, dar si cum sa-si stabileasca mai bine obiectivele. Unii dintre managerii si antreprenorii care l-au urmat spun ca dupa curs eficienta muncii lor a crescut cu minimum 40% si ca durata discutiilor legate de setarea obiectivelor s-a injumatatit.

Mai mult decat atat, ca metoda de management, coaching-ul contribuie la obtinerea unei satisfactii mai mari legate de munca ta, la dezvoltarea potentialul de leadership si la alinierea obiectivelor personale cu cele ale organizatiei. El permite o mai buna intelegere a viziunii de business, ajuta la motivarea echipei, inspira si mentine entuziasmul angajatilor.

2. Timeboxingul, cea mai buna strategie pentru a folosi timpul in mod eficient

O strategie inteligenta de a creste productivitatea este utilizarea timeboxingului. Principiul este cat se poate de simplu - faci o lista a activitatilor zilnice si estimezi timpul necesar pentru fiecare dintre ele, apoi setezi un cronometru. Sub presiunea timpului, te vei concentra mult mai bine si nu iti vei lasa mintea sa divagheze sau sa se gandeasca la alte sarcini. Marea provocare este sa te incadrezi in timpul estimat, fara sa permiti altor activitati sa iti fure concentrarea. Practic, timpul estimat pentru o activitate ar trebui privit ca o cutie pe care nu o poti extinde in niciun fel.

3. O aplicatie de monitorizare a timpului va scoate la iveala activitatile care necesita cel mai mult timp

Monitorizarea timpului este esentiala intr-o companie, pentru a se observa scurgerile inutile de timp, dar si proiectele mai solicitante decat s-a estimat initial. O astfel de aplicatie este Toggl, dar exista si alte astfel de aplicatii gratuite. Ele ajuta intreaga echipa sa monitorizeze felul in care este folosit timpul si sa observe unde se investesc cele mai multe resurse, contribuind astfel la cresterea eficientei.

Cu ajutorul acestori trei instrumente, principii sau strategii, cum vrei sa le numesti, cu siguranta vei descoperi o noua dimensiune a timpului si a eficientei. Care ti se pare cea mai utila?

Sursa foto: Roman Samborskyi/Shutterstock