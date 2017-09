Asteptarile salariale ale romanilor au crescut in ultimul an. Astfel, daca in 2016 un roman ar fi acceptat sa se angajeze pe un salariu mediu de 2.550 de lei, acum asteptarile pornesc de la minimum 2.844 de lei, potrivit unui studiu eJobs.

Participantii la studiul eJobs considera ca ar merita salarii cu 40% mai mari decat cele pe care le au deja. In medie, diferenta dintre salariul curent si cel considerat just la nivelul pietei este mai mare de 1.000 de lei.

Tinerii cred ca ar trebui sa castige cu 50% mai mult

Cele mai mari diferente apar in randul tinerilor cu varsta sub 24 de ani care au, in prezent, un salariu mediu de aproximativ 1.500 de lei, insa considera ca o remuneratie justa pentru postul pe care il ocupa ar fi cu 50% mai mare, in medie de 2.261 de lei. La polul opus, decalajele cele mai mici intre salariile curente si cele considerate juste se inregistreaza in randul respondentilor cu varsta intre 35 si 45 de ani, acestia considerand ca ar trebui sa castige cu 33% mai mult decat in prezent.

Cresterea asteptarilor salariale este explicata pe de-o parte de contextul economic favorabil: cresterea economica a determinat cresterea numarului de locuri de munca, iar pe de alta parte si de faptul ca majorarile de salarii din sectorul public pun presiune si creeaza noi asteptari si in sectorul privat Bogdan Badea, Head of Sales eJobs

Angajatii se asteapta ca schimbarile locului de munca sa le aduca si o crestere a salariului, potrivit eJobs. Cu toate acestea, ei spun ca ar accepta sa-si schimbe jobul daca li s-ar oferi cel putin 500 de lei in plus fata de salariul actual, adica cu 19,3% mai mult decat salariile pe care le castiga in prezent, in medie de 2.640 de lei.

Constructorii au asteptari salariale mai mari decat IT-istii

Candidatii din management si constructii domina in topul asteptarilor salariale, depasindu-i pe cei din IT, banci sau asigurari, potrivit eJobs. Cel mai ridicat nivel al asteptarilor il au cei cu pozitii de management (4.547 lei lunar) si angajatii din constructii (4.071 lei lunar), urmati de cei din IT Software (4.028 lei lunar). In cazul salariatilor din banci, salariul considerat just este in medie de 3.601 lei, iar in asigurari de 3.831 lei lunar.

In ceea ce priveste salariile curente, clasamentul este asemanator din punct de vedere al domeniilor, insa la un nivel mai redus al salariilor: management (3.497 lei), constructii (3.133 lei), IT Software (2.734 lei), import-export (2.734 lei).

Ce diferente salariale sunt intre regiuni

Salariatii din zona Bucuresti-Ilfov au cele mai ridicate asteptari salariale: o medie de 3.557 de lei a salariului considerat just, dar si cel mai ridicat nivel al salariilor curente (medie de 2.699 lei). La polul opus se afla regiunea Nord – Est (Moldova), cu asteptari salariale cu 19% mai reduse decat in Bucuresti – Ilfov si cu salarii curente medii de 2.101 lei, mai arata studiul eJobs.

Studiul eJobs a fost realizat intre 15 mai si 15 august 2017, pe un esantion de 3.262 de respondenti, toti activi profesional in prezent.

