Intr-o piata a muncii atat de dinamica, cu schimbari aduse de noile generatii si asteptarile diferite, una dintre marile provocari este cresterea de echipe puternice si de lideri care sa inspire. In conditiile in care tinerii vin cu un mindset nou, managerii si antreprenorii trebuie sa se adapteze permanent. Asadar, te invitam la conferinta WS2GROW , pe 20 septembrie, pentru a descrifra impreuna misterele acestei noi generatii. O conferinta pe care niciun antreprenor sau manager de HR nu trebuie sa o rateze!

A doua editie WS2GROW isi propune sa creeze un spatiu de dezbateri intre specialisti in domeniul resurselor umane, traineri, specialisti in coaching sau mentoring si directori de HR sau antreprenori. Vom afla impreuna cu specialistii invitati in panel care sunt cele mai interesante idei de crestere si dezvoltare a echipei, cum crestem si motivam echipe si lideri, cum ne adaptam la schimbarile aduse de noile generatii.

Inscrie-te aici. Participarea este GRATUITA.

Primul panel va fi dedicat discutiilor despre echipe motivate si lideri puternici. Vom dezbate impreuna cu specialistii din panel subiecte privind noile generatii si liderii lor, cum crestem echipele tinere, ce beneficii ii motiveaza si cat de mult conteaza pentru ei investitia in oameni si echipe - ca forma de beneficiu, pana la urma, si pentru angajat si pentru angajator. Vom afla care sunt cele mai noi tendinte in materie de beneficii, ce prefera noua generatie de angajati si manageri si cum se vor schimba lucrurile pe viitor.

In al doilea panel vom invita specialisti ai celor mai activi jucatori din Romania pe segmentul beneficiile extrasalariale (asigurari de sanatate, asigurari de viata si pensii private facultative) sa dezbata tendintele din piata, dar si strategiile pe care organizatiile le-ar putea adopta pentru a face fata schimbarilor. Sectorul resurselor umane, la fel ca intregul mediu de afaceri, a fost nevoit sa se adapteze in ultimii doi ani unei noi realitati a mobilitatii fortei de munca. Companiile care si-au dorit angajati mai productivi si mai loiali au investit nu doar in pregatire profesionala, dar au mizat si pe beneficii extrasalariale in retentia si implicarea angajatilor.

Lista completa de speakeri poate fi vazuta aici.

Dupa pranz, te invitam la un worshop demonstrativ SalesDrive, este un program interactiv de dezvoltare a abilitatilor comerciale bazat pe o simulare de business. In cadrul programului, participantii parcurg nemijlocit etapele unui proces complex de vanzare - comunicarea cu clientul, elaborarea si prezentarea ofertei, negocierea si inchiderea vanzarii - asistati de aplicatia software dedicata SalesDrive.

