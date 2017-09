Job-ul de jurnalist presupune multa miscare, multe deplasari, interviuri la distanta si, uneori, nevoia de a munci departe de redactie si colegi. De-a lungul a peste 10 ani de presa au fost mai multe momente in care am fost nevoit, din varii motive, sa lucrez “remote” – si, contrar conceptiei generale, nu totul este roz. Sa va spun de ce.

Un studiu din 2015 al Gallup a subliniat ca 37% din forta de munca din SUA munceste in afara unui spatiu fix – cafenele, “pe teren”, de acasa si asa mai departe. Si aceasta pondere creste, la nivel global, mai ales printre generatia Z, dar si Millennials.

Mai mult, un studiu al Deloitte realizat anul acesta arata ca ponderea millennials cu “locatii flexibile de munca” a crescut la 64%, in crestere cu 21% fata de 2016, in 30 de state ale lumii.

In aceste conditii si tendinte, poti fi tentat(a) sa crezi ca a munci remote aduce mai multe lucruri pozitive decat negative; pe propria-mi piele am observat ca nu este asa. Sa le luam, deci, pe rand:

1. Iti place omul acela din Starbucks/cafenea/ceainarie, imbracat lejer, cu un MacBook Pro scump in fata, si care, plin de importanta, pare sa sustina lumea pe umeri precum Atlas?

Aproape sigur mare parte dintre cei ca ea/el au productivitate (foarte) redusa in afara unui spatiu bine definit, populat de colegi care intreprind, impreuna, activitati similare cu scopuri similare pentru aceeasi entitate juridica. Da, poate parea foarte “cool si trendy” sa lucrezi prin cafenele, insa, din proprie experienta pot spune ca in aceste conditii sunt 1001 lucruri care iti pot distrage atentia.

Si o fac. Frecvent. De la oameni care intra in local si pe care ii spionezi facandu-te ca de fapt esti tare concentrat pe munca, pana la dialogul celor din spatele tau care te amuza si te distrage, trecand prin aerul conditionat care “te trage” acolo deci trebuie sa te muti si zgomotul fierbatorului de cafea pe care il detesti profund. Productivitate scazuta.

Acasa, aceeasi poveste – te ridici des, zici ca-ti mai faci un ceai/cafea, te mai intinzi putin in pat, te gandesti sa dai drumul la televizor si asa mai departe. Spatiul extrem de familiar te imbie la relaxare, nu la a munci – recunoaste, ti se intampla si tie. Iar daca nu, si te poti concentra 98,3% pe ceea ce faci, esti o exceptie.

2. Comunicarea cu colegii este deficitara. Da, tehnologia iti ofera o multime de instrumente online pe care poti sa le folosesti pentru a tine legatura cu colegii tai, oriunde te-ai afla. Este insa cu totul altceva sa ii ai la 2-3 metri distanta, sau la o fantastica calatorie de 1-2-3 etaje, sa poti comunica prin viu grai oricand iti vine o idee/vrei sa faci ceva, si alta este sa intri intr-un call pe skype sau messenger.

Cele mai bune idei, cel putin in cazul jurnalismului, vin deseori din sesiuni inopinate de brain storming in care fiecare vocifereaza, alambicat, cateva idei. Este un lucru (inca) greu de inlocuit de tehnologie.

3. Suntem, prin excelenta, fiinte sociale si sociabile, ne place sa radem, sa comunicam prin viu grai, sa ne relaxam alaturi de semenii nostri. A sta singur(a), izolat(a), chiar daca intr-un mediu aparent net superior biroului, nu inlocuieste nevoia de a rade din cand in cand cu colegii, a iesi “la tigara” (chiar daca fumezi sau nu), a impartasi o gluma sau ceva ce ai gasit online.

Iar a rade cu colegii, a impartasi ceva amuzant/intrigant ofera, in mod clar, “un boost” energetic care duce la cresterea eficientei si a poftei de a munci.

4. Este obositor. Deseori, chiar daca intr-o atmosfera aparent relaxanta, placuta, observi dupa un timp ca devine obositor. Nu ai spatiul familiar, libertatea de miscare dorita sau, daca esti acasa, intervine punctul anterior – cel referitor la scaderea dramatica a productivitatii, in unele momente/situatii.

5. Incepi sa te simti invizibil. Desi muncesti, poate, la fel de mult sau mai mult decat colegii, distanta fizica fata de ei incepe, dupa cateva zile, sa isi puna amprenta asupra ta. Te simti vinovat, sau ai un sentiment nedefinit de vinovatie. Te gandesti “oare colegii cred ca muncesc tolanit in pat, mancand struguri ca in Roma antica…? Oare ma barfesc…? Oare cred ca, de fapt, nu fac mare lucru?”. Iti pui tot felul de intrebari (dubioase) pe care, in mod normal, nu ti le-ai pune, intrucat exista contact vizual aproape permanent.

Mai mult, nefiind o echipa mai mare de oameni care lucreaza remote, te simti automat izolat, fiind ACELA, diferit de majoritatea, cumva “scos” in afara echipei normale.

Este, deci, important sa fii vazut si disponibil oricand pentru a oferi update-uri pe marginea muncii tale – chiar si cand esti remote pentru o perioada mai insemnata de timp.

6. Deseori, munca remote creste costurile persoanale. Daca nu esti cumva intr-o camera de hotel sau acasa, de cele mai multe ori costurile personale cresc. Lucrand la distanta de colegi, simti nevoia sa compensezi, uneori, lipsa prezentei fizice a unor persoane cu care sa comunici, cu alimente sau bauturi. Mi s-a intamplat sa lucrez intr-o cafenea o zi intreaga si sa cheltuiesc ca Scrooge McDuck pe multiple prajiturele, bauturi si mancare.

Evident, munca remote aduce si multiple beneficii si, in timp, iti poti “antrena” mintea sa se concentreze mai bine si chiar sa creasca productivitatea, simultan fiind mai odihnit. In opinia mea, insa, pentru ca acest lucru sa se intample, este necesara o cultura organizationala clara, pornita de la GM in jos, si o comunicare clara pe acest aspect.

Tu cum vezi munca in afara biroului? Consideri ca aduce mai multe beneficii sau, din contra, duce la scaderea productivitatii?

Sursa foto: Shutterstock, Mihail Fedorenko