Agentiile Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza in fiecare luna cursuri de calificare pentru someri si nu numai. In primele sapte luni ale anului, peste 11.800 de persoane au participat la programele de formare profesionala. In luna septembrie, ANOFM a pus la dispozitie 194 de cursuri acreditate.

Peste 3.400 de persoane participa in luna septembrie la cursurile gratuite organizate de ANOFM. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: ospatar, vanzator in unitati de alimentatie (280), lucrator in comert (185), inspector resurse umane (174), frizer, coafor, manichiura, pedichiura (157), operator introducere, validare si prelucrare date (157), bucatar (153), agent de securitate (151), contabil (123), instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze (105), coafor (98), potrivit ANOFM.

Persoanele interesate se pot adresa agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza au domiciliul sau resedinta (http://www.anofm.ro/contacteaza-ne) sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro la sectiunea Formare profesionala.

Cursuri de calificare disponibile in Bucuresti

In Bucuresti, persoanele interesate de cursuri acreditate de formare profesionala au de ales dintr-o lista generoasa de meserii. Astfel, cei care vor sa urmeze cursuri gratuite pentru mecanic auto, instalator instalatii tehnico sanitare si gaze, bucatar, frizer, coafor, manichiura, pedichiura, electrician constructor, trebuie sa stie ca programul dureaza 720 de ore. La cursuri pot participa doar cei care au absolvit invatamantul minim obligatoriu.

Foto: Robert Kneschke, Shutterstock

Cursurile de operator confectioner industrial, lucrator finiser pentru constructii, patiser, lucrator in comert dureaza 360 de ore, iar la ele pot participa barbati si femei, indiferent de nivelul de scolarizare.

Cursurile de calificare pentru barman dureaza 200 de ore. Conditia pentru cei care vor sa se inscrie este sa fi absolvit liceul.

Cursurile de calificare pentru cosmetician are o durata de 1.080 de ore. Cei care vor sa se inscrie trebuie sa fie absolventi de liceu (cu bacalaureat).

Vezi AICI ce cursuri de calificare sunt disponibile in judetul tau

Peste 11.800 de persoane, calificate profesional in primele sapte luni ale anului

In perioada ianuarie - iulie 2017, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 11.866 de persoane. Dintre acestea, 10.828 au fost someri, iar 829 au fost persoane care nu beneficiaza de gratuitate.

Dintre cele 627 cursuri gratuite incepute in perioada de referinta, 626 au avut ca sursa de finantare bugetul asigurarilor pentru somaj. Cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare s-a inregistrat in randul somerilor cu varsta peste 45 de ani (35,25%), urmati de cei din grupa de varsta 35 – 45 de ani (28,62%), de cei cu varsta cuprinsa intre 25 si 35 de ani (20,37%) si de tinerii sub 25 de ani (15,76%). In functie de nivelul de studii, cei mai multi cursanti, 45,95%, au studii medii, 40,20% studii primare si 13,85% studii superioare.

Ocupatiile in care au fost formati cei mai multi someri au fost: lucrator in comert – 1.063 someri; inspector resurse umane – 915 someri; agent de securitate – 887 someri; operator introducere, validare si prelucrare date – 841 someri; bucatar – 620 someri; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, 516 someri; contabil – 396 someri; instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze – 367 someri; competente comune, comunicare in limba engleza – 281 someri; ingrijitor batrani la domiciliu – 256 someri; coafor – 250 someri; lucrator in cresterea animalelor – 238 someri; manichiura, pedichiura – 228 someri; lucrator in cultura plantelor – 216 someri ; frizer - 206 someri.

Rezultatele monitorizarii persoanelor care s-au angajat intr-o perioada de cel mult 12 luni de la absolvirea cursului arata ca 6.920 de participanti isi gasisera un loc de munca pana la 31iulie 2017.

Sursa foto: Shutterstock/ George Dolgikh