Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizatie lunara neta de internship, din partea organizatiei gazda. Indemnizatia de internship va fi cel putin egala cu 50% din echivalentul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, se arata in comunicatul Guvernului.

Activitatea unui intern, incadrat in baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, in regim de maxim 30 de ore pe saptamana, timp de 5 zile, urmate de doua zile consecutive de repaus. Este interzisa efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derularii programului de internship organizatia gazda are obligatia asigurarii in sistemul asigurarilor de sanatate a internului care nu are calitatea de asigurat si a platii contributiei aferente.

Persoanele juridice care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii echivalenta cu 4.586 lei pe angajat per angajat, suma calculata la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data efectuarii platii, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca cu acesta pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni.

In 2015, somajul in randul tinerilor a scazut la 22%, dar se situeaza in continuare putin peste media UE. Proportia persoanelor care nu sunt incadrate profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare este cu mult peste media UE (17 % fata de 12 %). Totodata, desi in scadere, rata persoanelor expuse riscului de saracie sau de excluziune sociala inregistrata in 2014 in Romania a fost una dintre cele mai mari din UE (40%).

Jobul tau are mai multe sanse sa fie vazut de oamenii potriviti pentru tine, daca il promovezi la noi. Posteaza aici.

Sursa foto: racorn, Shutterstock