Tinerii in varsta de cel putin 16 ani vor putea participa la programe de internship platite la firme private sau institutii publice, pe perioade de cel mult sase luni, potrivit proiectului de Lege privind Internshipul, adoptat miercuri de Guvern.

Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizatie lunara neta de internship, din partea organizatiei gazda. Indemnizatia de internship va fi cel putin egala cu 50% din echivalentul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, se arata in comunicatul Guvernului.

Activitatea unui intern, incadrat in baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, in regim de maxim 30 de ore pe saptamana, timp de 5...