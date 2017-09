A prins drag de vin, iar peste ani, dupa ce s-a implicat in acest domeniu, amintirile frumoase din copilarie i-au fost de un real ajutor in promovarea vinurilor. S-a nascut in Republica Moldova si, inca de mica, a stiut ce savoare musteste in struguri. Gustul s-a amplificat in 1999, in momentul in care parintii Liliei au achizitionat vinaria Tiganca. Apoi, inevitabil, a venit ziua in care, desi avea studii juridice, a simtit ca vrea sa se dedice pe deplin vinificatiei si culturii vinului.

