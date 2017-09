Vinul ii aduce aminte de perioada copilariei, cand isi petrecea timpul in crama, cu mama ei, vinificator de profesie. Pentru Lilia Dulgher, mama ei reprezinta un exemplu de urmat „pe drumul vitei-de-vie”. Ea este cea care a inspirat-o, scrie Revista CARIERE.

A prins drag de vin, iar peste ani, dupa ce s-a implicat in acest domeniu, amintirile frumoase din copilarie i-au fost de un real ajutor in promovarea vinurilor. S-a nascut in Republica Moldova si, inca de mica, a stiut ce savoare musteste in struguri. Gustul s-a amplificat in 1999, in momentul in care parintii Liliei au achizitionat vinaria Tiganca. Apoi, inevitabil, a venit ziua in care, desi avea studii juridice, a simtit ca vrea sa se dedice pe deplin vinificatiei si culturii...