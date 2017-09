Grupul Allianz, care detin pe piata locala si Allianz-Tiriac Asigurari, a ajuns la un acord cu E.ON pentru a achizitiona un pachet de 30% din E.ON Distributie Romania, operatorul de retea de energie electrica si de distributie a gazelor naturale, ce acopera judetele din partea de nord a Romaniei.

E.ON Distributie Romania detine si administreaza o retea de conducte de distributie a gazelor naturale de peste 20.000 de km, precum si o retea de distributie a energiei electrice de peste 80.000 de km, care deservesc circa 3 milioane de clienti.

Acesta reprezinta un activ de infrastructura esential in Romania, ce functioneaza in conformitate cu un cadru de reglementare bine stabilit. In urma tranzactiei, E.ON va detine 56,5 % din E.ON Distributie Romania, iar Ministerul Energiei va...