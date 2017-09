Ai simtit in ultimul an ca ai castigat mai mult? Ca ai mai multi bani in portofel? Editia din 2017 a studiului Mercer, parte a grupului Marsh & McLennan Companies, spune ca ar cam fi trebuit. Cercetarea de piata arata ca salariile acordate de companiile din Romania au crescut, in medie, cu 4,4%, scrie revista Cariere.

De cele mai mari cresteri salariale - 5,6% - au beneficiat "gulerele albastre", o categorie profesionala din care fac parte angajatii din constructii, muncitorii de pe liniile de productie din fabrici, mecanicii, soferii etc. Dar sa nu aveti impresia ca, dintr-odata, totii sefii din Romania din aceasta zona s-au pus de acord sa dea lefuri mai mari. Nu. Principalul motiv il reprezinta cresterea salariului minim pe economie - cu care sunt recompensati de obicei cei...