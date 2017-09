Zeci de licee, universitati si centre de limbi straine din toata lumea iti prezinta ofertele de invatamant, in acest weekend, la cea de-a 27-a editie World Education Fair in Bucuresti si alte orase din tara.

Seria de evenimente din cadrul acestei editii WEF va debuta la Timisoara pe 22 septembrie (Hotel Timisoara), urmand evenimentul din Bucuresti in zilele de 23 si 24 septembrie (Athenee Palace Hilton). Pe 25 septembrie WEF va ajunge la Iasi (Hotel International Iasi), pe 27 septembrie la Galati (Hotel Vega), iar pe 28 septembrie la Constanta (Hotel IBIS).

In ciuda situatiei internationale nefavorabile, anul trecut a crescut cu 12% numarul de studenti romani in Marea Britanie. Majoritatea se angajeaza imediat dupa terminarea studiilor in domeniul in care s-au pregatit.

Pe parcursul a noua ani consultantul educational IntegralEdu a consiliat peste 10.000 de tineri din Romania, interesati de studii in strainatate. La nivel interntional, grupul de firme Integral, care sarbatoreste anul acesta peste 25 de activitate, a consiliat peste 100.000 de familii din Europa de Sud-Estul Europei. Cei mai multi dintre acestia au ales ca destinatii de studiu Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elvetia, SUA.

„Statisticile arata un interes tot mai ridicat al tinerilor romani de a se orienta catre invatamantul universitar din afara tarii. Pentru a ne face o idee de cat de mult a evoluat acest interes de la intrarea Romaniei in UE pana azi, putem da exemplul Olandei, unde de la 89 de studenti, cati erau in 2007, anul trecut s-a ajuns la peste 1600 de studenti. De asemenea, statisticile recente accesate de IntegralEdu arata ca anul trecut, pentru universitatile britanice, au aplicat cu 12% mai multi romani decat in 2015. Din discutiile pe care le-am avut pana acum cu acesti tineri, am observat ca una dintre motivatiile care-i imping sa aleaga o facultate din strainatate este siguranta ca-si vor gasi mai usor un loc de munca dupa absolvire atat in strainatate cat si in Romania”, declara Ana Maria Papp, manager departament Universitati in strainatate, IntegralEdu.

Potrivit unui studiu realizat de publicatia Britanica The Guardian, peste 80% dintre absolventii universitatilor partenere IntegralEdu sunt deja angajati, la 6 luni de la absolvire, in domeniul pentru care s-au pregatit. Domeniile de studiu cu cel mai mare succes in acest sens sunt cele legate de domeniul IT, managementul afacerilor, marketing si drept.

Edutaberele in strainatate – o noua moda de petrecere a vacantei pentru tineri

In 2017 s-a inregistrat o crestere de 30% a numarului de elevi care au plecat intr-o tabara educationala din strainatate prin intermediul IntegralEdu. Pe primul loc, in topul destinatiilor preferate a ramas Marea Britanie, fiind urmata de Germania, Elvetia, Spania si Portugalia.

„Aproximativ o treime dintre copiii trimisi in tabere provin din randul clientilor fideli si in fiecare an mai pleaca undeva, unii schimband destinatia, altii tipul de activitati. Este interesant ca in ultimii trei ani am avut o crestere de peste 53% in randul liceenilor din primele trei clase de liceu (15-17 ani). Acest fapt ne face sa credem ca in urmatorii ani ar putea creste si procentul elevilor plecati in tabere educationale care vor opta sa-si continue studiile universitare acolo”, declara Alexandra Piha, Manager Departament EduTabere in Strainatate, IntegralEdu.

In cadrul WEF vor putea fi accesate peste 300 de EduTabere individuale si de grup din intreaga lume.

Un sfert dintre elevii plecati la studii preuniversitare au luat burse

Parintii si elevii interesati de invatamantul preuniversitar vor accesa la WEF multe scoli si licee de elita din Europa si America de Nord, cu burse oferite exclusiv celor care se inscriu prin IntegralEdu.

„Interesul general fata de studiile preuniversitare din afara tarii a crescut in randul elevilor si al parintilor. Din ce in ce mai multi parinti incep sa se documenteze cu 2-4 ani inainte de admitere. Pana in prezent aproximativ 25% dintre elevii pe care i-am trimis in strainatate pentru studii preuniversitare au reusit sa acceseze si burse de studii. Programul de studii A-Levels a fost cel mai accesat per total, insa in ultimii patru ani s-a putut observa o crestere a interesului si pentru programul IB (International Baccalaureate)”, spune Teodora Raducanu, Manager Departament Licee in Strainatate, IntegralEdu.

Tarile catre care au plecat cei mai multi liceeni sunt Marea Britanie, Elvetia, Germania dar si Canada si alte tari.

Sursa foto: Syda, Shutterstock