Aproape jumatate dintre participantii la studiu considera ca au facut alegerea potrivita privind cariera lor si, la polul opus, un angajat din cinci crede ca a facut o alegere mai putin sau deloc potrivita, mai arata sondajul.

Cariera actuala a fost, pentru 36% dintre respondenti, o optiune proprie. In schimb, 31% spun ca au fost influentati de anumite circumstante in alegerea parcursului profesional, cum ar fi facultatea urmata sau primul job, in timp ce pentru 15% decizia a avut ca factor determinant studiile urmate intr-un liceu de specialitate.

Cum alegem cariera: pasiune sau stabilitate?

Pasiunea ramane principalul criteriu care sta la baza alegerii carierei pentru 34% dintre respondenti, pe locul urmator fiind abilitatile personale (32%).

Aproape un sfert dintre respondenti au fost motivati de siguranta locului de munca (24%), de oportunitatile de dezvoltare profesionala (24%), de posibilitatea de a avea venituri mai mari decat in alte domenii (23%) sau de perspectivele de viitor ale domeniului ales (22%).

Pasiunea pentru domeniu este importanta mai ales in cazul tinerilor cu varsta sub 25 de ani, reprezentand 46% din total, si scade odata cu varsta, cei de 46-55 de ani avand o pondere de numai 25%. Pentru acestia din urma, siguranta locului de munca este principala motivatie in alegerea carierei si tot ei sunt cei care, cu un procent de 51%, au cea mai mare compatibilitate intre cariera actuala si domeniul in care si-au urmat studiile. Angajatii cu varsta intre 25 si 35 de ani lucreaza mai degraba intr-un domeniu diferit de cel in care s-au specializat (59%), alegerea fiind facuta in special in functie de abilitatile personale, de oportunitatile de dezvoltare profesionala, de posibilitatea de a avea venituri mai mari decat in alte domenii, precum si de perspectivele de viitor.

6 din 10 angajati intentioneaza sa-si schimbe cariera in urmatorii trei ani

Gradul de satisfactie profesionala este in mare masura corelat cu planurile de viitor ale angajatilor romani, astfel ca 61% dintre participantii la studiul derulat de eJobs au declarat ca iau in calcul schimbarea carierei in urmatorii trei ani. Cei mai decisi in acest sens sunt tinerii pana in 35 de ani (68%), iar principalul motiv invocat pentru aceasta schimbare este lipsa de motivatie in cariera actuala (44%). O treime (36%) considera ca nu are suficiente oportunitati, iar cate un sfert dintre respondenti cred ca este dificil sa avanseze in cariera actuala (26%) sau nu le place ceea ce fac in prezent (24%).

Dintre cei care au in plan sa-si schimbe cariera, aproape jumatate (45%) vor sa faca acest pas in cel mult sase luni, 25% au ca obiectiv urmatoarele 6-12 luni, iar alti 26% considera ca vor reusi sa-si schimbe cariera in urmatorii 1-3 ani. De aceasta data, salariul este cel mai important criteriu in alegerea viitoarei carierei (51%), urmat de siguranta locului de munca (39%), pasiunea pentru domeniu (37%) sau oportunitatile de dezvoltare profesionala (32%). Pe ultimele locuri in piramida raspunsurilor se afla criterii precum posibilitatea de a calatori (11%), cererea ridicata de forta de munca in domeniu (9%) sau impactul in societate (9%).

„Schimbarea carierei nu e totusi o decizie tratata cu lejeritate, angajatii constientizand ca un astfel de pas nu se face usor si fara riscuri asociate. Astfel, multi se tem sau amana sa faca un pas in acest sens dintr-o serie de motive, precum lipsa sigurantei financiare in perioada de start in noua cariera, lipsa de timp pentru pregatirea profesionala sau cautarea unui nou job, precum si incertitudinea cu privire la perspectivele de viitor. Teama de schimbare este un alt obstacol important pentru acestia si, surprinzator, este caracteristica mai cu seama celor pana in 35 de ani, in timp ce lipsa de incredere in alegerea viitoarei cariere este cel mai mult mentionata de tinerii pana in 25 de ani”, declara Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group.

