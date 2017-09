Nascut in orasul Granville, pe coasta Normandiei, in 1905, a fost fiul unui producator de ingrasaminte si a fost unul dintre cei cinci copii ai familiei. La varsta de 5 ani s-a mutat cu familia la Paris. Desi parintii lui sperau ca va deveni diplomat, Christian a fost mereu inclinat spre arta si a inceput sa-si vanda primele schite pe strada pentru a face bani de buzunar. Dupa ce a terminat scoala a preluat o mica galerie de arta pe care tatal sau a cumparat-o pentru el, unde impreuna cu un prieten vindeau lucrarile artistilor, printre care si Pablo Picasso, potrivit Vogue.

Dupa Marea Criza din 1929, moartea mamei si a fratelui sau, dar si prabusirea afacerii tatalui sau, il fortasera pe Christian sa-si inchida galeria de arta. Apoi a lucrat cu designerul de moda Robert Piguest pana cand a fost chemat in serviciul miliar in 1940. Dupa doi ani de armata, s-a intors si a inceput sa lucreze pentru croitorul Lucien Long, unde impreuna cu Pierre Balmain erau designerii primari. In timpul razboiului, Lelong, ca si alte ateliere franceze, precum Jeanne Lanvin si Nina Ricci, au imbracat sotiile ofiterilor nazisti si colaboratorilor francezi ca o modalitate de a pastra industria modei in timpul conflictelor economice.

In acelasi timp, sora lui mai mica, Catherine, s-a alaturat Rezistentei Franceze, iar acest lucru a dus la capturarea ei de catre Gestapo si a fost inchisa in lagarul de concentrare Ravensbruck. Catherine a supravietuit si a fost eliberata in 1945. In 1947, Christian si-a numit debutul de parfum Miss Dior ca un tribut adus ei.

El a infiintat casa de moda Christian Dior pe data de 16 decembrie 1946, in Paris, sustinut de Marcel Boussac, un magnat al bumbacului. Oficial, casa Dior considera ca anul 1947 este anul conceperii, pentru ca atunci Christian a prezentat prima sa colectie.

Dupa un an de succes, Dior a infiintat o casa de lux in New York si, tot atunci, a lansat Dior Parfums, Miss Dior fiind primul parfum prezentat, iar Diorama - peste un an.

In 1955, Yves Saint Laurent, in varsta de 19 ani, a devenit elevul lui Dior. Doi ani mai tarziu, Christian s-a intalnit cu mama lui, Lucienne Mathieu-Saint Laurent, pentru a-i spune ca l-a ales pe Saint Laurent sa-l urmeze la Dior. Ea a spus atunci ca era confuza de aceasta idee, pentru ca Christian avea doar 52 de ani. La scurt timp dupa aceasta intalnire, Christian Dior a suferit un atac de cord fatal in ziua de 24 octombrie 1957, lasand casa de moda in dezastru. Peste 2.500 de persoane au fost prezente la inmormantarea sa, fiind o zi de doliu pentru lumea modei.

In incercarea de a sustine casa de moda Dior, Jacques Rouet l-a numit pe Yves Saint Laurent director artistic. Acesta a ramas in functie pana cand a fost inscris in armata, timp in care a fost demis de la Dior de Rouet si inlocuit cu Marc Bohan. Bohan a reusit sa aiba succes, definind o noua era si o noua silueta pentru Dior, Slim Look, o versiune mai moderna si mai subtire a formei iconice a lui Dior.

In 1978, grupul Boussac a intrat in faliment, iar actiunile sale, inclusiv Dior, au fost vandute grupului Willot. Sapte ani mai tarziu, Bernard Arnault a devenit presedinte, CEO si director general al Christian Dior. Acesta a repozitionat compania si a obtinut 32% din capitalul social al LVMH, creand unul dintre cele mai importante si influente branduri de lux din lume. Gianfranco Ferre a devenit director artistic al Dior in 1989, inlocuindu-l pe Marc Bohan, si a ramas in aceasta functie pana in 1997. Arnault l-a desemnat pe designerul britanic John Galliano sa conduca partea creativa a Dior pana in 2011, cand a fost demis din cauza unor conflicte devenite publice.

In acest moment, Maria Grazia Chiuri conduce casa de moda Dior. Potrivit Globe Newswire, grupul Christian Dior a inregistrat venituri de 39,5 miliarde euro in 2016, avand un profit de 7,3 miliarde euro, in crestere cu 6% fata de 2015.

