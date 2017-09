Angajatii care au rezultate foarte bune sunt o resursa valoroasa pentru compania pentru care lucreaza. Pentru ca acestia sa ramana in cadrul organizatiei este necesar sa se simta apreciati si motivati, scrie Revista CARIERE.

Cateva dintre modalitatile prin care managerii isi pot rasplati angajatii buni sunt urmatoarele:

Acordandu-le incredere

Oferindu-le libertatea de a-si gestiona activitatea si creandu-le contextul in care pot fi autonomi in luarea deciziilor, managerii le transmit angajatilor valorosi faptul ca au incredere in profesionalismul si competentele lor.

Sursa foto: Revista CARIERE