Tot mai multe companii sunt interesate sa angajeze tineri aflati in primii ani de facultate pentru roluri part-time. Acest lucru se reflecta in oferta de joburi pentru studenti, care s-a dublat in 2017, fata de 2016. Cele mai multe locuri de munca pentru studenti sunt in domeniul IT.

Studentii pot alege in aceasta toamna locul de munca potrivit din cele 315 joburi remote, 126 internship-uri si 921 joburi part-time, potrivit anunturilor postate de Bestjobs.eu.

Si in acest an cele mai multe locuri de munca pentru studenti se regasesc in domeniul IT, in special la categoria de joburi remote, dar exista de asemenea joburi pentru operator procesare date sau suport helpdesk. Cele mai multe joburi remote sunt in Bucuresti (139), Timisoara (39), Cluj-Napoca (31), Iasi (29), urmate de Sibiu, Oradea, Brasov, Tirgu-Mures si Craiova.

Joburi pentru studenti. Ce cauta companiile

Firme din diverse domenii de activitate incep sa isi deschida portile si ofera internship-uri tinerilor pasionati de domeniile IT, financiar si audit, inginerie, vanzari, marketing si resurse umane. Cele mai multe se regasesc in orase ca Bucuresti (49), Timisoara (24) si Brasov (11), urmate de centrele universitare Iasi si Cluj-Napoca cu cate 10 oferte fiecare.

Pentru studentii care vor sa isi imparta timpul intre cursuri si un job part-time, companii scot la bataie posturi de operator prelucrare date, lucrator comercial, operator interviu/sondaje de opinie, operator call center, profesor/educator, consultant vanzari, consultant relatii clienti, ofiter colectare creante, receptionist. Toate acestea preponderent in Bucuresti (368), Cluj-Napoca (116), Timisoara (91), Iasi (74), Brasov (64), urmate de Sibiu (39), Arad (33), Oradea (26), Tirgu-Mures (23), Constanta (22), Craiova (20) si Galati (20).

Companiile pot alege candidati pentru pozitiile de entry level din randul studentilor, numarul celor interesati de oferte de joburi fiind in crestere odata cu inceperea noului an universitar. Daca profilul studentilor difera in functie de universitatile la care studiaza, cunoasterea limbilor straine devine o cerinta la toate tipurile de joburi. Firmele sunt in cautare de tineri cunoscatori de limba engleza (4526), germana (2127), franceza (633), italiana (548) si spaniola (132).

Statisticile privind profilul candidatilor ne indica faptul ca pe langa limba engleza, tinerii sunt, de asemenea, vorbitori de limba franceza, spaniola, italiana si germana.

