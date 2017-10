Tot mai multe companii sunt interesate sa angajeze tineri aflati in primii ani de facultate pentru roluri part-time. Acest lucru se reflecta in oferta de joburi pentru studenti, care s-a dublat in 2017, fata de 2016. Cele mai multe locuri de munca pentru studenti sunt in domeniul IT.

Studentii pot alege in aceasta toamna locul de munca potrivit din cele 315 joburi remote, 126 internship-uri si 921 joburi part-time, potrivit anunturilor postate de Bestjobs.eu. Si in acest an cele mai multe locuri de munca pentru studenti se regasesc in domeniul IT, in special la categoria de joburi remote, dar exista de asemenea joburi pentru operator procesare date sau suport helpdesk. Cele mai multe joburi remote sunt in...