In fiecare an, studentii cu rezultate bune si foarte bune la invatatura se bat pe locurile scose la concurs de cele mai bune universitati din lume. Miza este mare, concurenta este acerba, astfel ca numai cei mai buni dintre cei mai buni reusesc.

Diploma de absolvire a unei universitati cu notorietate reprezinta o carte de vizita extrem de pretioasa pentru orice tanar, care ii va asigura o viata buna, cu un job bine platit, pentru tot restul vietii. Cele mai cautate universitati din lume sunt, de altfel, si cele mai grele, insa perspectiva unei vieti lipsite de griji ii motiveaza pe tineri sa munceasca mult si sa depaseasca orice obstacol. Iata un top al celor mai grele universitati din lume, realizat de letsintern.com.

Topul celor mai grele facultati din lume

Universitatea Harvard

Universitatea Harvard din SUA a dat opt presedinti, 130 de laureati pentru premiile Nobel si unii dintre cei mai importanti lideri de stat. Universitatea dispune de o infrastructura moderna, ceea ce o face sa fie una dintre cele mai bune institutii pentru invatamant superior din lume. Harvard este, de asemenea, una dintre universitatile in care se intra cel mai greu.

Institutul de Tehnologie din California

Caltech, cum este denumit Institutul de Tehnologie din California, este cea mai important scoala de profil din SUA. Situata in Pasadena, California, este una dintre cele mai noi universitati din State, infiintata in 1891. Universitatea, care are sase divizii academice, concentrate pe stiinta si inginerie, atrage cei mai buni studenti din lume. Concurenta este foarte mare, astfel ca in urma cu doi ani circa 6.800 de tineri au aplicat pe cele 235 de locuri.

Universitatea Stanford

Universitatea Stanford este probabil cel mai mare contributor la economia mondiala prin sustinerea Silicon Valley. Cei mai multi tineri americani viseaza sa intre la Universitatea Stanford. Printre cei care au absolvit cursurile acestei institutii de invatamant se afla circa 30 de miliardari, 17 astronauti si 60 de laureati ai premiilor Nobel. In 2015, aproape 44.000 de candidati au concurat pe cele 2.114 locuri, ceea ce face din Universitatea Stanford una dintre cele mai grele facultati din lume.

Institutul de Tehnologie din Massachusetts

Visul oricarui inginer este sa studieze la prestigiosul Institutul de Tehnologie din Massachusetts sau MIT, cum mai este denumit. Institutul a inceput ca un simplu colegiu de stiinte aplicate, insa, in timp, a inceput sa castige din ce in ce mai mult prestigiu. Printre alumni se afla si 85 de laureati ai premiilor Nobel sau ai altor premii imprtante, printre care foarte multi antreprenori.

London School of Economics and Political Science

London School of Economics and Political Science este una dintre cele mai bune universitati pe studii de stiinte sociale. In ciuda numelui, care te poate face sa te gandesti ca este o universitate care se focuseaza doar pe studii economice, aceasta are si cursuri de stiinte sociale. Mai multi presedinti ai SUA au absolvit cursurile acestei universitati. Tineri din circa 155 de tari studiaza la aceasta universitate.

Universitatea Princeton

Universitatea Princeton este una dintre cele mai vechi din SUA. Aceasta a fost infiintata in anul 1746. O parte dintre alumni au facut parte sau fac parte din Senatului SUA, Congres, Curtea Suprema. Aceasta este una dintre cele mai grele facultati din lume, in conditiile in care, in 2015, circa 29.300 de tineri au concurat pe cele 1.911 locuri.

Universitatea Yale

Universitatea Yale se inscrie pe lista celor mai vechi universitati din SUA si face parte din top 10 cele mai bune universitati din lume. Universitatea Yale ofera peste 2.000 de cursuri, insa este foarte cautata pentru cursurile de Drept si Medicina. Universitatea Yale este "alma mater" pentru diplomati si oameni de stiinta.

Universitatea din Pennsylvania

Universitatea din Pennsylvania dateaza din 1740 si este cunoscuta pentru ca a infiintat prina scoala de medicina (Perelman School of Medicine) si prima scoala de business (Wharton School of Busines). Multi diplomati si CEO au absolvit cursurile Universitatii din Pennsylvania.

Juilliard School

Juilliard School se afla in New York, SUA, si este una dintre cele mai bune institutii de invatamant superior de arte. Scoala pregateste actori, muzicieni, dansatori. Actori precum Viola Davis, Robin Williams si Kevin Spacey au absolvit cursurile acestei universitati. Spre deosebire de alte scoli si universitati, pe langa procesul traditional de aplicare exista si o proba de auditie.

Institutul de Tehnologie din India

In India exista 23 de Institute de tehnologie, insa cele din Delhi si Mumai se afla in topul celor mai bune scoli din lume. Se fac cursuri de inginerie, management, fizica, matematica si chimie. Institutul de Tehnologie din India le ofera studentilor si cursuri de MBA.

