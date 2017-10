Constantin Lomaca este seful Departamentului Stiinta la Franconian International School (The FIS), in Erlangen. A studiat la University of Technology Sydney, iar acum este invitatul Teach for Romania pentru ateliere care au ca scop initierea profesorilor intr-o varietate de strategii la clasa, menite sa le faca viata de zi cu zi cu copiii cat mai eficienta si placuta, potrivit Revista CARIERE.