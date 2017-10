De nenumarate ori, multi dintre noi, am simtit ca viata s-a sfarsit atunci cand am picat un examen, nu am obtinut job-ul visat sau afacerea noastra a falimentat. Ambitia si perseverenta lui Jack Ma reprezinta un exemplu pe care ar trebui sa il urmam. Va prezentam mai jos cateva situatii prin care a trecut miliardarul chinez si care nu l-au impiedicat sa ajunga cine este astazi, al doilea cel mai bogat om din China, cu o avere de 39 de miliarde de dolari, conform revistei Forbes.

1. A incercat de 10 ori sa intre la Harvard

Pentru unii dintre noi este indeajuns sa picam o singura data examenul de admitere la facultate pentru a avea impresia ca ne-am ratat scopul in viata. Nu a fost la fel si in cazul lui Jack Ma, care a incercat de 10 ori sa intre la Harvard si nu a reusit, iar acest lucru nu l-a impiedicat sa stranga o avere de miliarde de dolari.

2. Nu a stiut ce va face cu viitorul lui dupa terminarea colegiului

Dupa terminarea colegiului, planurile sale de viitor nu erau concrete. Dovada sta in faptul ca a aplicat la 30 de job-uri din domenii total diferite. Niciuna dintre companii nu a vrut sa il aiba la el in echipa.

3. A fost singurul, dintr-un numar de 24 de candidati, care nu a fost angajat de KFC

Unul dintre cele 30 de job-uri la care a aplicat dupa terminarea colegiului a fost in cadrul lantului de restaurante KFC. Intr-una dintre sesiunile de angajare a companiei, din 24 de candidati doar unul nu a fost admis, “nefericitul” respins a fost Jack Ma, conform Entrepreneur.com.

4. Paradoxal, Jack Ma nu este prieten prea bun cu tehnologia

Fondatorul Alibaba a declarat intr-un interviu ca nu stie prea multe despre tehnologie, in ciuda faptului ca detine una dintre cele mai de succes companii de de comert electronic din lume. Singurele lucruri pentru care isi foloseste calculatorul este acela de a primi si trimite mesaje si de a naviga pe Internet.

5. Prima investitie a fost un esec

Prima sa investitie serioasa nu a mers deloc asa cum si-a planuit. In incercarea de a face Internetul popular in China, acesta a imprumutat 2.000 de dolari de la mai multi prieteni pentru a lansa website-ul China Pages. Acesta folosea o conexiune dial-up care facea ca paginile sa se incarce in mai mult de trei ore. Intr-un final a realizat ca sansele sale de succes sunt mici si a renuntat la proiect.

