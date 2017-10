Indiferent daca ti-ai terminat studiile si te gandesti pe ce drum sa o apuci sau esti deja de multa vreme in campul muncii, insa te gandesti la o reconversie profesionala, ar trebui sa ai o idee despre care sunt cele mai cautate meserii din lume. Cele mai multe sunt platite cu peste 60.000 de dolari pe an (peste 230.000 lei pe an), iar altele depasesc 100.000 de dolari (circa 390.000 de lei).