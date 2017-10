Cu 1.400 de dolari in buzunar, Radu Paltineanu a plecat pe bicicleta din nordul Alaskai cu gandul sa traverseze Americile in noua luni, scrie Revista CARIERE.

Dupa aproape un an de aventura ca in filme – timp in care a trait o luna in Medelin si alta in Manaus, in jungla amazoniana –, a ajuns acum in Ecuador si spune ca nu se grabeste nicaieri: „Mi-am dat seama ca adevarata valoare este in experientele cu oamenii si locurile prin care treci, nu in statistici.”

