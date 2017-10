Inteligenta emotionala este “calitatea” care poate face diferenta in viata noastra de zi cu zi. Cei care dezvolta acest tip de inteligenta sunt capabili sa recunoasca atat propriile emotii cat si pe cele ale persoanelor din jur si sa le gestioneze intr-un mod cat mai benefic. Genul acesta de persoane reprezinta angajatii ideali care pot face diferenta in activitatea business-ului tau.

Doctorul in filosofie, Daniel Goleman, cunoscut pentru cercetarile sale si dedicarea pe care a avut-o de-a lungul timpului in ceea ce priveste calitatile care ii fac pe oameni sa aiba succes, a concluzionat ca indiferent de iq-ul pe care il ai, inteligenta emotionala este un criteriu care face diferenta.

“Daca nu iti poti controla abilitatile emotionale, daca nu ti-ai dezvoltat cunoasterea de sine, daca nu esti capabil sa gestionezi emotiile puternice, daca nu poti fi empatic si nu poti dezvolta relatii bazate pe incredere, atunci nu conteaza cat de inteligent esti, nu vei ajunge prea departe”, precizeaza Daniel Goleman.



Ti-am pregatit in acest material 7 motive pentru care un angajat cu o inteligenta emotionala ridicata poate face diferenta si poate reprezenta omul in care sa ai incredere ca isi va duce la bun sfarsit atributiile pe care le are.

7 motive pentru care angajatii cu inteligenta emotionala sunt valorosi

1. Au capacitatea de a se adapta schimbarilor

Persoanele cu o inteligenta emotionala ridicata nu se tem de schimbare si sunt capabili sa se adapteze. Acestia inteleg ca acest proces este necesar pentru a cunoaste succesul, conform success.com

2. Sunt constienti de abilitatile lor

Angajatii cu o inteligenta emotionala dezvoltata sunt constienti de abilitatile lor si de ceea ce este nevoie sa invete pentru a face lucrurile cat mai bine. Nu se feresc sa recunoasca atunci cand situatia ii depaseste si stiu sa isi aleaga un mediu de lucru cat mai propice dezvoltarii lor.

3. Sunt empatici

Cei ce detin inteligenta emotionala au capacitatea de a socializa si de a intelege oamenii din jurul lor, de multe ori reusind sa se puna in locul acestora. Inteligenta emotionala le este extrem de folositoare in momentul in care se afla intr-o situatie tensionata, in care au de a face cu un client nemultumit, ei fiind capabili sa gestioneze situatia cat mai productiv.

4. Nu sunt perfectionisti

Chiar daca sunt extrem de motivati, oamenii care detin inteligenta emotionala sunt constienti de faptul ca perfectiunea este imposibila. Acestia se ridica dupa fiecare nereusita si merg mai departe invatand din greseli.

5 Sunt echilibrati

Faptul ca sunt constienti de propriile aptitudini si atenti la actiunile pe care le intreprind inseamna ca stiu cat de importanta este mentinearea unui echilibru intre viata personala si cea profesionala. Oamenii cu o inteligenta emotionala dezvoltata au o alimentatie echilibrata, se odihnesc indeajuns si au o viata activa.

6. Sunt curiosi si dornici sa afle cat mai multe

Cu o stare nativa de curiozitate si mereu in cautare de raspunsuri, oamenii cu inteligenta emotionala sunt o componenta importanta a unui grup. Acestia nu obisnuiesc sa judece, sunt capabili sa priveasca din mai multe perspective, pun multe intrebari si sunt deschisi catre noi solutii.

7. Sunt persoane recunoscatoare

Oamenii cu o inteligenta emotionala dezvoltata stiu ca fiecare zi le aduce o experienta noua pentru care trebuie sa fie recunoscatori. Nu obisnuiesc sa vada “partea goala” a paharului, sunt fericiti cu ceea ce fac si nu lasa persoanele toxice sa ii afecteze.

