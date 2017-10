Hiroshi Lockheimer este senior vice-president al diviziei de platforme si ecosisteme la Google si, evident, este un om foarte ocupat, scrie Revista CARIERE. Insa cum reuseste sa se incadreze in programul de lucru 9.00 - 17.30? Ce concesii face pentru a fi alaturi de familie?

Ei bine, chiar daca ajunge la birou in fiecare dimineata la ora 9.00 si pleaca in jur de 17.30, el mai lucreaza si seara de acasa, daca mai are lucruri urgente de rezolvat.

"Nu imi e prea usor sa ma organizez timpul", marturiseste executivul Google, asa ca viata lui personala se cam intrepatrunde cu cea profesionala, in sensul ca seara mai lucreaza de acasa, potrivit Business Insider.

Sursa foto: Revista CARIERE