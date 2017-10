Evenimentul reuneste peste 80 de companii si 3000 de joburi in Timisoara. In comparatie cu editiile anterioare, remarcam o evolutie a numarului de pozitii deschise. Cele 3000 de oportunitati de cariera sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor. 20% dintre joburi sunt adresate candidatilor cu peste 3 ani experienta, 37% persoanelor cu 1-3 ani experienta, 32% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 12% sunt pozitii in cadrul programelor de internship.

Indiferent de specializare, cei care sunt in cautarea unui job, au acces la o varietate de optiuni de angajare. In cadrul evenimentului vor fi deschise pozitii pentru aproape toate specializarile si nivelurile de experienta. Joburile deschise de companii sunt in departamente precum:

• Inginerie

• IT&C

• Vanzari

• Marketing

• Achizitii-Logistica-Aprovizionare

• Controlul calitatii

• Design

• Juridic

• PR

• Comunicare

• Resurse umane

Oferta companiilor este variata si din punct de vedere geografic. Pe langa pozitiile deschise in Timisoara, companiile prezente la Angajatori de TOP au planuri de relocare, in orase precum: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Arad, Pitesti, Ploiesti, Arad, Oradea si Deva. Pentru joburile care presupun relocarea candidatilor, companiile ofera o serie de avantaje precum: bonus oferit pentru relocare, decontarea transportului, acoperirea costurilor cu locuinta sau chiar asigurarea unei locuinte de serviciu pe o perioada determinata.



Pe langa oportunitatile de cariera, in cadrul evenimentului vor avea loc zeci de SkillShop-uri pentru dezvoltarea profesionala si personala, precum si conferinte TechTalks pentru pasionatii de tehnologie. Editia aceasta, evenimentul din Timisoara aduce un concept TechTalks extins, unde candidatii pot alege conferinta internationala care va aborda teme precum: IoT, AI, Robotica etc. Pe langa aceasta, in cadrul TechLab-urilor se va discuta despre ultimele studii de caz ale celor mai mari jucatori din industria IT&C facand referire la arii precum: Software Development, Telecomunicatii, Embedded Software, IT Support sau Consultanta in IT. Cei care sunt interesati se pot inscrie: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara/conferinte_seminarii

O parte dintre companiile care pot fi intalnite pe 13-14 octombrie la C.R.A.F.T sunt: ATOSS Software, Auchan Romania, BeeSpeed, Bosch Service Solutions, Continental, Convergys, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – ROMANIA, Draxlmaier Group, Elektrobit Automotive Romania, Flex, HELLA, HELPLINE, Kimball Electronics Romania, Lidl Romania, McDonald`s in Romania, Microsoft, Nestle, Nokia, Plexus, Valeo Lighting Injection, Vodafone Romania, WALTER GROUP Austria, Wipro's automotive Center of Excellence, Yazaki Component Technology, ZTE Services Romania.

Prezenta la eveniment este gratuita, iar pentru a aplica la cele 3000 de pozitii deschise, vizitatorii trebuie sa isi descarce CV-ului Barcode pe care il pot accesa din contul lor, pe www.hipo.ro.