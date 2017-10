100 de companii vor participa pe 20 - 21 octombrie la targul de cariera Angajatori de TOP, care va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, unde vor pune la bataie circa 5.000 de locuri de munca. Joburile deschise in cadrul targului sunt remunerate cu salarii incepand de la 300-400 de euro si pot ajunge la 1.000-1.500 de euro.

Pentru programele de internship, majoritatea angajatoriilor ofera salarii in intervalul 300-400 de euro, iar pentru pozitiile entry-level intre 400-500 de euro. In ceea ce priveste joburile care se adreseaza specialistilor cu nivel mediu de experienta, majoritatea companiilor ofera salarii in intervalul 500-700 de euro, iar pentru pozitiile dedicate candidatilor cu nivel senior, remuneratia ajunge la 1.000-1.500 de euro si peste 1.500 de euro.

Beneficiile non-salariale oferite de angajatori reprezinta o componenta importanta a ofertei salariale. Majoritatea companiilor ofera intre 10-30% beneficii nonsalariale din totalul pachetului de beneficii. Cateva dintre cele mai frecvente astfel de beneficii sunt: tichete de masa, asigurari medicale, bonus de performanta, program de lucru flexibil, prime de Paste / Craciun, asigurari de viata, decontarea transportului, discount-uri pentru produsele/serviciile companiei, posibilitatea de a lucra de acasa, suport financiar pentru traininguri.

Joburi pentru toate specializarile si nivelurile de experienta

Joburile deschise de companii sunt in departamente precum: IT&C, Inginerie, Vanzari, Marketing, Achizitii-Logistica-Aprovizionare, Controlul calitatii, Design, Juridic, PR, Comunicare, Resurse umane.

97% dintre companii au pozitii deschise in Bucuresti, insa, pe langa joburile din Bucuresti companiile au si planuri de relocare pentru candidatii care vor sa lucreze in sediile din: Pitesti, Ploiesti, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Targoviste, Brasov etc.

Prezenta la eveniment este gratuita, iar pentru a aplica la cele 5000 de pozitii deschise, vizitatorii trebuie sa isi descarce CV-ului Barcode pe care il pot accesa din contul lor, pe www.hipo.ro.

Ce companii recruteaza?

Companiile care participa la targul de cariera Angajatori de TOP sunt: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMOMA.com, Auchan Retail Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, BCR, British American Tobacco, Cameron Romania, Capgemini, Carrefour Romania, CCC - Competence Call Center, Comdata Group Romania, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell Technology, DRAXLMAIER Group, DXC Technology, EUROMASTER, FINASTRA, G2Travel, Genpact, Grup Renault Romania, HP, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Lidl Romania, L'Oreal Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, NN Asigurari de Viata, NXP Semiconductors, OTP Bank, P&G Romania, Pepco, Playtika, PTC, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Reckitt Benckiser, Regina Maria, REWE Romania - Penny Market, Romanian Business Consult, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, Systematic, TBI Bank, Teleperformance, TELUS International Europe, Temenos, Total Global Services Bucharest, UniCredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, Wipro LTD., Wipro's automotive Center of Excellence, WNS Global Services Romania.

