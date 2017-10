Gabriela Puskas este antreprenor in resurse umane, insa inceputurile ei profesionale sunt legate de domeniul bancar. Visul ei a fost sa lucreze intr-o banca, iar dupa absolvirea studiilor superioare a si reusit acest lucru. Dupa 13 ani in domeniul bancar, Gabriela a renuntat la jobul sigur si bine platit si a luat drumul antreprenoriatului. Timp de 7 ani a condus doua francize internationale, dupa care si-a lansat propria firma care ofera servicii de consultanta si instruire, specializata in indrumarea managerilor, liderilor si antreprenorilor.

Gabriela Puskas este la baza economist. A absolvit studii universitare in Finante - Banci si are un doctorat in Economie. A lucrat 13 ani in domeniul bancar, perioada pe care o considera cea mai frumoasa din viata ei profesionala. "Desi nu mi-am dat seama la momentul respectiv, lectii importante le datorez unor mentori care au aparut in viata mea si mi-au influentat modul de lucru, atitudinea fata de munca si gandirea cu sfaturi potrivite. Cea mai importanta lectie a fost cea...