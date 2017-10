Vineri si sambata, pe 20-21 octombrie la Sala Palatului din Bucuresti, are loc targul de cariera Angajatori de TOP. Evenimentul reuneste in aceasta toamna 100 de companii si 5000 de oportunitati de cariera, candidatii avand posibilitatea sa aplice la o diversitate de oportunitati indiferent de nivelul de experienta sau domeniul de activitate.

Cele 5000 de joburi in Bucuresti sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor. 17% dintre joburi sunt adresate candidatilor cu peste 3 ani experienta, 24% persoanelor cu 1-3 ani experienta, 55% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 5% sunt pozitii in cadrul programelor de internship. Oportunitatile de cariera deschise de companii sunt in departamente precum: Contabilitate – Finante, Achizitii-Logistica-Aprovizionare, Juridic, Marketing, PR, IT, Telecomunicatii, Controlul calitatii, Design, Inginerie, Resurse umane si Vanzari.

Beneficiile non-salariale oferite de angajatori reprezinta o componenta importanta a ofertei salariale. Majoritatea companiilor ofera intre 10-30% beneficii nonsalariale din totalul pachetului de beneficii. Cateva dintre cele mai frecvente astfel de beneficii sunt: Tichete de masa, Asigurari medicale, Bonus de performanta, Program de lucru flexibil, Prime de Paste / Craciun, Asigurari de viata, Decontarea transportului, Discount-uri pentru produsele/serviciile companiei, Posibilitatea de a lucra de acasa, Suport financiar pentru traininguri.

In cadrul evenimentului vor fi deschise pozitii pentru aproape toate specializarile si nivelurile de experienta. Toamna aceasta companiile au deschise o diversitate de oportunitati de cariera pentru candidati, indiferent de nivelul de experienta sau domeniul de activitate. Joburile deschise de companii sunt in departamente precum: IT&C, Inginerie, Vanzari, Marketing, Achizitii-Logistica-Aprovizionare, Controlul calitatii, Design, Juridic, PR, Comunicare, Resurse umane. 97% dintre companii au pozitii deschise in Bucuresti, insa, pe langa joburile din Bucuresti companiile au si planuri de relocare pentru candidatii care vor sa lucreze in sediile din: Pitesti, Ploiesti, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Targoviste, Brasov etc.

Pe langa joburile deschise, in cadrul evenimentului participantii se pot inscrie la peste 25 de SkillShop-uri care abordeaza subiecte precum: ce abilitati si competente este important sa iti dezvolti, care este traseul pe care il poate avea cariera ta, care sunt cele mai noi programe de internship&trainee. Acestea vor fi sustinute de companii de TOP precum P&G, DELL Technology, IKEA, Deloitte Romania, HP etc. De asemenea, pentru pasionatii de tehnologie, TechTalks aduce 3 Conferinte si 3 TechLab-uri prin intermediul carora participantii vor fi implicati in rezolvarea unor studii de caz alaturi de profesionisti IT, in zone precum Software Development, IoT, Web, Mobile, Robotica. Companii precum Stefanini, Ubis, Wipro's automotive Center of Excellence, PTC, dar si multe altele vor fi prezente in cadrul acestor sesiuni.

O parte dintre companiile care pot fi intalnite la targul de cariera, pe 20-21 octombrie la Sala Palatului sunt: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMOMA.com, Auchan Retail Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, BCR, British American Tobacco, Cameron Romania, Capgemini, Carrefour Romania, CCC - Competence Call Center, Comdata Group Romania, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell Technology, DRÄXLMAIER Group, DXC Technology, EUROMASTER, FINASTRA, G2Travel, Genpact, Grup Renault Romania, HP, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Lidl Romania, L'Oreal Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, NN Asigurari de Viata, NXP Semiconductors, OTP Bank, P&G Romania, Pepco, Playtika, PTC, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Reckitt Benckiser, Regina Maria, REWE Romania - Penny Market, Romanian Business Consult, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, Systematic, TBI Bank, Teleperformance, TELUS International Europe, Temenos, Total Global Services Bucharest, UniCredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, Wipro LTD., Wipro's automotive Center of Excellence, WNS Global Services Romania.

Prezenta la eveniment este gratuita, iar pentru a aplica la cele 5000 de pozitii deschise, vizitatorii trebuie sa isi descarce CV-ului Barcode pe care il pot accesa din contul lor, pe www.hipo.ro.