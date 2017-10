O echipa formata din manageri de top participa, la finalul lunii august, la prima editie a programului Journey to Your Inner Self, organizat de compania Interact. Ei vor merge pentru trei zile la Delphi, unde nu vor chestiona oracolul despre viitorul lor, ci vor fi provocati sa afle singuri ce pot face pentru a performa in business.Pe parcurs, facilitatorii procesului sunt Georgeta Dumitru si doi colegi de-ai sai de la Interact, potrivit Revista CARIERE.