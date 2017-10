Topul de mai jos este realizat in functie de venitul mediu din domeniile respective la nivel global. Patru din cele cinci job-uri sunt din domeniul sanatatii, dar daca vreti sa aveti aceste venituri, cel mai indicat ar fi sa va feriti de activarea in sistemul medical public de la noi din tara, deoarece conditiile lasa de dorit.

1. Chirurg

Chirurgii conduc topul celor mai mari salarii medii din lume, cel mai probabil datorita abilitatilor specializate de care au nevoie pentru a-si dezvolta o cariera in acest domeniu. Veniturile oscileaza in functie de tipul de operatii pe care le executa. Veniturile medii anuale pentru un chirurg au fost de 352.000 de dolari in 2015, iar o proiectie privind evolutia acestora in urmatorii zece ani arata ca vor creste cu 18%, conform Investopedia.com.

2. Psihiatru

In 2015, psihiatrii aveau un salariu mediu annual de 181.880 de dolari. Ca si in cazul chirurgilor, cresterea pentru urmatorii 10 ani este estimata la 18%.

3. Medic generalist

Veniturile medii anuale pe care un medic generalist le incaseaza sunt undeva la 180.180 de dolari, cu 700 de dolari mai putin decat in cazul psihiatrilor. Estimarile privind cresterea salariilor in urmatorii 10 ani sunt la fel ca in primele doua categorii.

4. Director executiv intr-o companie

Acesta este postul pe care se afla o mare parte din oamenii cu cele mai mari salarii. Organizarea si conducerea unei companii de succes este un job stresant in care te lovesti de numeroase provocari. Salariul mediu in acest domeniu a fost de 173.320 de dolari pe an, iar estimarile privind cresterea acestuia pentru urmatorii 10 ani este de 11%.

5. Dentist

Dentistii au avut un salariu mediu de 146.340 de dolari in 2015, iar estimarile privind cresterea acestuia pentru urmatorii 10 ani este 16%.

Sursa foto: karen roach / Shutterstock.com