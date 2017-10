Groupe Renault Romania scoate la concurs 300 de joburi, disponibile pentru pasionatii de auto. Cei interesati au ocazia sa se intalneasca cu echipele de HR ale Renault la targul de cariere Angajatori de Top, care are loc in Bucurestiin zilele de vineri (20 octombrie) si sambata (21 octombrie). Studentii si masteranzii care vor sa faca practica la Renault pot accesa programul de stagii, Drive Your Future.

Pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Grupul Renault Romania ofera oportunitati de dezvoltare adresate inginerilor auto, cu profil educational tehnic. Candidatii trebuie sa aiba experienta in conceptie si dezvoltare proiecte (domeniul mecanica, electrica/electronica, caroserie vehicul si echipamente design). In plus, acestia trebuie sa fie utilizatori de aplicatii informatice specifice industriei auto (CATIA, MATLAB, SIMULIK

Renault Servicii Romania isi consolideaza echipele in activitatile de supply chain, post-vanzare si studii de piata. Sunt cautati candidati cu experienta in aceste domenii, care sa fie in egala masura si buni utilizatori ai aplicatiilor informatice, sa aiba cunostinte de gestionare si dezvoltare baze de date.

Pentru activitatea de fabricatie vehicule (platforma industriala de la Mioveni) compania cauta specialisti cu profil tehnic, experienta in automatizare si audit performanta industriala.

In oferta Grupului Renault exista si posturi in echipele departamentelor calitate, financiar si achizitii. Pentru acestea, sunt necesare preponderent studii tehnice si economice, experienta in calitate si audit furnizori, dar si competente de analiza costuri si performanta economica.

In afara de cerintele specifice domeniului, candidatii trebuie sa cunoasca limbile engleza sau franceza. Cele 300 de posturi cu care Groupe Renault Romania vine la Angajatori de top sunt disponibile in Bucuresti,Titu si Mioveni.

Stagii de practica pentru studenti si masteranzi la Renault

Studentii si masteranzii pot face practica la Grupul Renault, accesand programul de stagii, Drive Your Future.

"In ultimii ani, compania noastra a atras sute de tineri, viitori ingineri, care au beneficiat de parcursuri de formare interne, sau specialisti in diverse domenii conexe domeniului auto. Continuam sa recrutam si sa ne imbogatim echipele care sa contribuie la succesul produselor noastre, atat in Romania, cat si pe pietele unde comercializam vehiculele din gama Global Access. 30% din cei 1800 de stagiari ai programului „Drive your Future”, care au ales sa cunoasca, din perspectiva practica, Groupe Renault Romania, ne sunt astazi colegi. Programul are drept obiectiv identificarea timpurie a tinerelor talente, insertia lor profesionala si sustinerea, in parteneriat public-privat, a sistemului de educatie din Romania”, a declarat Pascal Candau, director al centrului de inginerie, Renault Technologie Roumanie.

Groupe Renault Romania sustine de 13 ani sistemul educational romanesc prin parteneriatele incheiate cu 15 universitati din tara si participa activ la dezvoltarea competentelor profesionale care sa le asigure tinerilor absolventi o integrare reusita la viitorul loc de munca.

Jobul tau are mai multe sanse sa fie vazut de oamenii potriviti pentru tine, daca il promovezi la noi. Posteaza aici.